극한폭염 덮친 7월 기온 역대 '3위'…영남은 폭염·가뭄 몸살

전국 평균기온 평년보다 2도 이상 높았지만 2025년·1994년 못 넘어

영남, 매우 덥고 비 적게 내려…7월 절반 이상 폭염·가뭄

열대야 전국 평균 9.7일…역대 최다

지난달 말 경남을 중심으로 40도를 넘는 극한 폭염이 이어졌지만, 중부지방에 장맛비가 내린 영향으로 전국 7월 평균기온은 역대 3위를 기록했다.



밤 최저기온이 25도 이상인 열대야일은 전국 평균 9.7일로 역대 최다 기록을 세웠다.

경남 밀양에 농업용수 가뭄 단계가 '경계' 수준을 보이고 폭염중대경보가 발효 중인 지난 3일 밀양시 무안면 가례저수지 바닥이 메마른 채 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 기준 가례저수지의 저수율은 3.5%에 불과했다.

5일 기상청에 따르면 지난달 전국 평균기온은 26.8도로 평년(1991∼2020년 평균24.6도)보다 2.2도 높았다.



기상관측망이 전국에 대폭 확충돼 각종 기상기록 기준점으로 삼는 1973년 이후 7월 평균기온 순위를 따지면 지난달은 3위였다. 1위는 1994년 7월(평균기온 27.7도), 2위는 작년 7월(27.1도)이다.



지난달 더위는 낮보다 밤, 중부보다 영남에서 두드러졌다.



지난달 평균 최저기온은 23.4도로 1973년 이후 7월 중 1위였지만 평균 최고기온은 31.3도로 5위에 해당했다. 다만 최저기온뿐 아니라 최고기온도 평년(최저 21.2도·최고 28.9도)에 견주면 2도 이상 높은 수준이었다.



열대야(밤 최저기온이 25도 이상)일은 전국 평균 9.7일로 재작년 7월(8.8일)과 1994년 7월(8.5일)을 제치고 역대 가장 많았다.

폭염중대경보가 내려진 지난 4일 전북 전주시 완산구 남부시장에서 상인이 부채질을 하고 있다. 연합뉴스

일최고기온이 33도 이상인 폭염일을 보면 전국 평균으로는 8.9일이었다.



지역별로는 대구 22일, 경북 구미 21일, 경남 밀양 20일 등 영남의 경우 월 절반 이상이 폭염이었지만 서울 2일 등 중부지방은 훨씬 적었다.



지난달 10∼17일에는 제9호 태풍 바비가 중국 상하이 쪽으로 북상하면서 북태평양고기압이 우리나라 쪽으로 확장하고 티베트고기압도 우리나라로 세력을 뻗치면서 이른바 '이중 고기압' 체계가 만들어져 더웠다. 11∼14일에는 대부분 지역에서 '이상고온' 현상이 나타났다. 기온이 과거 같은 기간과 비교해 상위 10% 안에 들면 이상고온으로 규정한다.



지난 봄에는 티베트 눈 덮임이 예년보다 많았는데 5월부터 눈이 빠르게 녹으면서 이 지역 땅이 달아오를 여건이 마련됐고, 이에 티베트고기압이 지난달 10일께부터 우리나라 부근으로 확장했다.



지난달 더위는 18∼20일 비에 잠시 주춤했다가 북태평양고기압이 우리나라 남동쪽부터 재차 확장하면서 그 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 유입되면서 다시 이어졌다.



이때 티베트고기압도 다시 우리나라를 덮었다.



특히 고도 약 5.5㎞ 지점(500hPa) 고기압 중심이 우리나라 남쪽에서 서쪽으로 이동, 대기 하층에 서풍 또는 북서풍이 주로 불면서 경남이 '푄현상'에 직격을 맞았다.



푄현상은 공기가 산을 타고 넘으면서 고온건조해지는 현상이다.

경남 양산지역 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 지난 2일 오후 양산시 양산남부시장에서 한 상인이 얼음물을 마시고 있다. 연합뉴스

경남 양산 최고기온이 29일부터 계속 40도를 넘는 등 지난달 28∼31일 경남 곳곳 일최고기온이 연속으로 역대 최고치를 기록했다.



지난달 우리나라 주변 바다도 뜨거워 해수면 온도가 24.3도에 달했다. 상순 해수면 온도는 22.7도로 최근 10년(2017∼2026년) 중 4위, 중순은 23.9도로 5위, 하순은 26.1도로 4위에 해당했다.



전국 강수량은 220.2㎜로 평년 7월 강수량(296.5㎜)의 72.3%에 불과했다.



북태평양고기압이 지난달 상순 중에 우리나라를 완전히 덮을 정도로 빠르게 확장하면서 정체(장마)전선이 남부지방으로 내려가지 않고 중부지방과 북한 사이만 오르락내리락하면서 중부지방·호남·경북은 비가 제법 내렸지만, 내내 고기압 영향권에 있던 경남은 비가 극히 적게 왔다.



지난달 15일께 정체전선이 다시 발달했지만, 이때 정체전선도 남북 폭이 좁고 중부지방에만 머물면서 경남엔 비가 내리지 않았다.



이에 경남 지난달 강수량은 68.0㎜로 평년 7월 강수량(304.7㎜) 21.9%에 그쳤다.



전반적으로 비가 많이 내리지 않으면서 지난달 전국 기상가뭄 발생일은 8.3일에 달했다. 경남은 6월에 이어 지난달까지 비가 적게 와 기상가뭄 발생일이 20.7일로 지난달 절반이 넘었다.



기상가뭄은 6개월 표준강수지수가 -1 이하인 경우로, 보통 6개월 누적 강수량이 평년의 60% 이하면 표준강수지수가 -1 이하로 내려간다.

<연합>