하남시, 유관기관 장벽 허물고 소통 행정 박차

기관장·주민 대표 참여 비대면 화상회의

U턴 차로 신설·소방차 구역 법개정 건의

경기 하남시가 유관 기관 간 장벽을 허물고 시민 민원을 조속히 해결하기 위해 소통 행정에 박차를 가하고 있다.

5일 하남시에 따르면 시는 이달 3일 시청 상황실에서 이현재 시장 주재로 하남경찰서, 하남소방서, 광주하남교육지원청 등 4개 유관 기관장과 시민 대표가 참석한 가운데 비대면 화상회의를 개최했다.

이현재 하남시장(오른쪽)이 3일 유관기관장과 시민대표가 참여하는 화상회의를 진행하고 있다. 하남시 제공

회의에선 교통, 교육, 재난 안전 등 주민 생활과 직결된 현안들이 다뤄졌다. 교통 분야에서는 어린이회관과 노인복지관 이용자들의 장거리 우회 불편을 해소하고자 130m 규모의 U턴 부가차로 신설이 논의됐다. 미사1동 영어도서관 주변 보행자 안전을 위한 횡단보도 설치도 언급됐다.

교육 분야에선 학부모 의견을 반영한 통학 순환버스의 현장체험학습 활용안을 교육 당국과 함께 검토하기로 했다. 여름철 재난에 대비해 호우 예보 단계부터 재난안전대책본부를 24시간 가동하고 지하차도 침수 감지 경보 시스템을 구축하는 방안에도 합의했다.

아울러 법적 한계로 불법 주·정차 단속이 어려웠던 2018년 이전 승인 공동주택의 소방차 전용구역 문제 해결을 위해, 하남소방서와 손잡고 국회 및 중앙부처에 관련 법령 개정을 공동 건의하기로 뜻을 모았다.

이 시장은 “기관 간 칸막이를 없애고 현장의 목소리를 실시간으로 반영하는 협력 행정을 통해 시민이 체감하는 안전하고 살기 좋은 도시를 만들어 가겠다”고 강조했다.