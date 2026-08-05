크리스토퍼 놀란 “박찬욱 한마디에 더 피곤해져”…무슨 일?

크리스토퍼 놀란 감독이 첫 공식 내한 일정에서 박찬욱 감독과 나눈 대화를 공개했다.

놀란 감독은 4일 방송된 SBS ‘뉴스헌터스’와의 인터뷰에서 영화 ‘오디세이’ 개봉을 앞두고 한국을 찾은 소감과 신작 제작 뒷이야기를 밝혔다.

재킷 차림으로 등장한 그는 “중국과 인도를 거쳐 와서 더위에 적응했다”며 “적어도 앵커처럼 넥타이는 매지 않아도 되니 다행”이라고 농담을 건네며 인터뷰를 시작했다.

놀란 감독은 오래전부터 한국을 방문하고 싶었다고도 털어놨다. 그는 “‘인터스텔라’ 개봉 당시 한국 관객들의 뜨거운 반응을 보며 언젠가 직접 찾아와 그 열기를 느껴보고 싶었다”며 “이번 작품을 통해 그 바람을 이루게 됐다”고 말했다.

크리스토퍼 놀란 감독. 연합뉴스

이번 방한 기간에는 박찬욱 감독과의 만남도 성사됐다. 놀란 감독은 “박찬욱 감독이 차기작 계획을 묻기에 아직 정하지 못했다고 답했더니 ‘휴가는 가더라도 다음 영화를 위해 너무 오래 쉬지는 말라’고 조언했다”고 전했다.

이어 “그 말을 듣고 솔직히 더 피곤해졌다”며 웃음을 터뜨린 뒤 “박 감독은 오래전부터 존경해온 거장이다. 한국의 창작자들이 세계 문화의 흐름을 바꾸는 모습을 보는 일은 언제나 흥미롭다”고 말했다.

신작 ‘오디세이’에 대해서는 자신의 영화 세계를 집약한 작품이라고 설명했다. 그는 “호메로스의 원작을 다시 읽으면서 ‘인터스텔라’, ‘다크 나이트’ 시리즈, ‘테넷’ 등 그동안 만든 작품들의 주제와 이야기 구조가 모두 그 안에 담겨 있다는 사실을 깨달았다”며 “그 점이 무척 놀라웠다”고 밝혔다.

또한 고대 서사시를 현대적으로 재해석한 이유에 대해서는 “원작에 등장하는 ‘제우스의 법(크세니아)’은 낯선 이를 존중하고 환대하라는 규범”이라며 “결국 오늘날 사회를 지탱하는 상호 존중의 가치와 연결된다. 그 원칙을 잃으면 우리 스스로 위험에 처할 수 있다는 메시지를 담고 싶었다”고 설명했다.

놀란 감독은 이어 16세 때부터 품어온 ‘영화 전편을 IMAX 카메라로 촬영하겠다’는 꿈을 ‘오디세이’를 통해 실현하게 된 과정과 앞으로의 계획도 들려줬다. 인터뷰를 마친 뒤에는 SBS 시청자들을 위해 카메라 렌즈에 직접 사인을 남기며 특별한 인사를 전했다.

오는 5일 국내 개봉하는 ‘오디세이’는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 아내 페넬로페와 아들 텔레마코스가 있는 고향으로 돌아가기 위해 10년에 걸친 귀향길에 오르는 과정을 그린 작품이다. 맷 데이먼을 비롯해 앤 해서웨이, 톰 홀랜드, 로버트 패틴슨, 루피타 뇽오, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연한다.