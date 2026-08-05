'하늘서 음료 배달'… 수원 광교호수공원서 드론 배송

시, 11월까지 주말 하늘편의점 운영

배송 거점 2곳·배달 지점 8곳 구축

모바일 주문 시 지정 장소로 운반

8월 시범 운영 기간 배송비 무료

경기 수원시 광교호수공원 하늘에 주문 물품을 실은 드론이 떠올랐다.

5일 수원시에 따르면 시는 전날 광교호수공원 수원드론배송센터에서 시연회를 열고 ‘하늘편의점과 함께하는 광교산책길 드론배송 서비스’를 시작했다. 지난 3월 국토교통부의 ‘2026년 드론 실증도시 구축 사업’ 공모에 선정된 시는 올 11월까지 드론 배송의 안전성과 시민 편의성을 검증한다.

경기 수원시 수원드론배송센터에서 드론이 이륙하고 있다. 수원시 제공

이번 서비스는 시민과 관광객이 산책이나 여가를 즐기며 필요한 물품을 현장에서 받도록 설계된 생활밀착형 사업이다. 이용자가 모바일 웹 ‘수원드론배송’에 접속해 음료, 간식, 피크닉 용품 등을 주문하면 드론이 지정된 지점까지 운반한다.

배달 드론은 시민 동선과 분리된 사전 설정 경로를 따라 비행하며, 실시간 풍향과 강우 등 기상 정보를 확인해 비행이 가능한 환경에서만 운항한다.

운영 기간은 8월부터 11월까지 매주 주말 오전 11시부터 오후 5시까지다. 광교호수공원과 광교저수지 일원에 마련된 배송 거점 2곳에서 가족캠핑장, 물홍보관, 광교저수지공원 등 8곳으로 물품을 전달한다. 8월 시범 운영 기간에는 배송비를 받지 않는다. 이용 고객에겐 소정의 기념품도 제공된다.

수원시 관계자는 “드론 배송의 안전성과 편의성을 면밀히 살펴 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 미래형 배송 서비스로 정착시키겠다”고 말했다.