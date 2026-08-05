박형철 홍천 부군수, 물놀이 유원지 현장서 안전관리 실태 점검

박형철 홍천군 부군수가 여름철 물놀이 성수기를 맞아 안전관리 실태를 점검했다.

홍천군은 박 부군수가 지난 3일 서면 팔봉산 유원지 인근을 방문, 안전관리가 잘 이뤄지고 있는지 살피고 현장 근무자들을 격려했다고 5일 밝혔다.

박형철 홍천군 부군수가 지난 3일 물놀이 안전상황을 점검하고 있다. 홍천군 제공

이번 현장 점검은 본격적인 휴가철을 맞아 물놀이객이 집중되는 지역 안전관리 실태를 확인하고 안전사고 예방을 위한 현장 대응 체계를 점검하기 위해 실시됐다.

박 부군수는 물놀이 안전관리 요원 배치 및 근무 상황을 비롯해 구명조끼 등 안전 장비 비치 현황, 안전 시설물 관리 상태, 위험지역 예찰 활동 등을 종합적으로 점검했다.

아울러 현장 근무자들에게 안전사고 예방을 위해 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말고 근무에 최선을 다해 달라고 당부했다.

특히 최근 폭염과 휴가철이 겹치면서 계곡과 하천을 찾는 이용객이 많이 증가하고 있는 만큼 안전 사각지대에 대한 예찰 활동을 강화하고 물놀이객을 대상으로 구명조끼 착용과 안전 수칙 준수에 대한 현장 계도를 지속적으로 시행할 것을 강조했다.

홍천군은 여름철 물놀이 안전관리 대책기간 동안 경찰서, 소방서 등 관계 기관과 긴밀한 협조 체계를 유지하며 예찰 활동을 강화하고 안전 시설물 점검과 안전 수칙 홍보를 지속 추진하는 등 군민과 관광객 모두가 안전한 여름을 보낼 수 있도록 예방 중심의 안전관리에 총력을 기울이고 있다.

박형철 부군수는 "여름철 물놀이 안전사고는 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "현장 중심의 안전관리를 더 강화하고 위험 요인을 선제적으로 점검하여 군민과 관광객이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.