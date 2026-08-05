‘찬또테이너’ 이찬원, 보령머드축제 무대·MC 활약

가수 이찬원이 무대와 진행을 넘나드는 활약으로 여름 축제의 열기를 한층 끌어올렸다.

가수 이찬원이 무대와 진행을 넘나드는 활약으로 여름 축제의 열기를 한층 끌어올렸다. KBS 2TV ‘2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE’

이찬원은 4일 방송된 KBS 2TV ‘2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE(2026 보령머드축제 케이팝 슈퍼 라이브)’에 출연해 MC와 공연을 모두 소화했다. 그는 이번 행사를 통해 MC와 가수 두 분야에서 모두 안정적인 역량을 보여주며 ‘찬또테이너’다운 존재감을 다시 한번 입증했다.

이날 MC로 무대에 오른 이찬원은 데님 셔츠와 베이지 컬러 팬츠를 매치한 편안한 스타일링으로 등장했다. 함께 진행을 맡은 그룹 ‘레드벨벳’ 출신 웬디와 자연스러운 호흡을 보여준 것은 물론, 관객들과 적극적으로 소통하며 안정적인 진행 능력과 재치 있는 입담으로 현장 분위기를 이끌었다고 전해진다.

가수 이찬원이 무대와 진행을 넘나드는 활약으로 여름 축제의 열기를 한층 끌어올렸다. KBS 2TV ‘2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE’

공연에서는 화이트 컬러의 의상을 착용하고 색다른 매력을 드러냈다. 정규 1집 'ONE(원)' 수록곡 ‘트위스트 고고’를 선곡한 그는 경쾌한 리듬과 시원한 보컬로 한여름 축제에 어울리는 에너지를 전했다. 빠른 템포와 흥겨운 무대 매너가 어우러지며 객석의 호응을 끌어냈고, 누구나 함께 즐길 수 있는 분위기를 완성했다.

이어 조용필의 대표곡 ‘여행을 떠나요’를 자신만의 감성으로 재해석해 선보이며 공연의 열기를 이어갔다. 특유의 음색과 여유 있는 퍼포먼스가 더해져 원곡의 밝고 경쾌한 분위기를 살렸으며, 축제 현장의 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다.

가수 이찬원이 무대와 진행을 넘나드는 활약으로 여름 축제의 열기를 한층 끌어올렸다. KBS 2TV ‘2026 보령머드축제 K-POP SUPER LIVE’

한편 이찬원은 정규 1집 ‘ONE(원)’, 미니 2집 ‘bright;燦(브라이트;찬)’, 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’까지 세 장의 앨범을 연속 하프 밀리언셀러 반열에 올리며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

음악 활동과 함께 방송에서도 활발한 행보를 이어가는 중이다. KBS2 ‘불후의 명곡’, ‘셀럽병사의 비밀’, MBC ‘서프라이즈 미스터리 살롱’ 등 다양한 프로그램에서 진행 실력과 예능감을 선보이며 활동 영역을 넓혀가고 있다.