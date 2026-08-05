“폭염 속 어르신 안전 지켜라”…이천시, 89명 TF 투입·쉼터 연장

홀몸·취약 노인 1900명 밀착 돌봄…고위험군 82명 특별 관리

읍·면·동 14개 경로당 밤 9시까지 개방…냉방비 지원·농가 예찰

연일 지속되는 폭염 특보 속에서 경기 이천시가 취약계층 어르신을 위한 밀착 안전 관리에 나섰다.

이천시는 지역 노인종합복지관과 청미노인복지관 소속 전담 인력 89명으로 ‘폭염 대응 전담반(TF)’을 구축하고, 노인맞춤돌봄 및 응급안전안심서비스 이용 어르신 1900여명을 대상으로 상시 안부 확인에 들어갔다고 5일 밝혔다.

이천시청

전담반은 전화와 방문 조사를 병행해 어르신들의 건강 상태를 점검하며, 선별된 고위험군 82명에 대해선 폭염중대경보 및 열대야주의보 발령 시 집중 관리를 진행한다.

아울러 시는 8월부터 두 달간 읍·면·동별 1곳씩 총 14개 경로당 무더위쉼터의 운영 시간을 오전 9시부터 오후 9시까지로 연장 운영한다. 앞서 경로당별로 33만원의 냉방비를 지원한 데 이어 하반기 운영비(176만~180만원)와 이천쌀 80㎏씩을 지원해 운영 부담도 낮출 계획이다.

시는 설봉공원 생수 자판기 운영, 도심 그늘막 13곳 얼음 생수 나눔 등 다각적 폭염 대책을 전개하고 야외 작업이 많은 농업인 보호를 위해 드론과 현장 예찰반을 가동해 온열질환 예방에도 나선 상태다.

이천시 관계자는 “경로당 연장 운영과 집중 돌봄을 통해 어르신들이 안전하게 여름을 나도록 최선을 다하겠다”고 말했다.