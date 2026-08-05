평론가, '놀뭐' 정준원 태도 지적…"제발 이상한 내향인 콘셉트 잡지마"

영화평론가 김도훈이 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연했다가 태도 논란에 휩싸인 배우 정준원을 겨냥하는 듯한 글을 올렸다.

김도훈은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "요즘 방송에 나와서 내향인 콘셉트 잡고 뭘 시켜도 못하는 척 하는 연예인들이 있다. 이상하게 남자들이 꼭 그런다"고 적었다.

배우 정준원이 지난 7월 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 '유부녀 킬러' 제작발표회에서 질의응답을 하고 있다. MBC 제공

그는 "진짜 내향인은 사람들 있는 자리나 카메라 앞에 서면 분위기 망가뜨리지 않으려고 평소보다 한층 더 활발한 사람들"이라며 "(내향인은) 돌아오는 차 안에서 수치심에 부르르 떠는 사람들"이라고 밝혔다.

이어 "제발 이상한 내향인 컨셉트 잡지 마라. 20년 전 방송에서 '제가 좀 사차원이라서요' 하던 것과 똑같은 컨셉트다. 출연료 받고 카메라 앞에 서는 프로페셔널은 그래서는 안 된다"고 지적했다.

김도훈은 별도의 글에서 "꼭 이걸 성별 문제로 만들고 싶지는 않지만, 성별 문제 맞다"며 "여배우들은 거장이라 불리는 사람들도 메소드 액팅 안 한다. 남배우는 메소드 액팅을 하면 현장에서도 다들 이해해주고 칭찬하는데 여배우가 그렇게 행동하면 일하기 어려운 배우라고 욕만 먹고 경력이 끊긴다"고 했다.

그러면서 "예능 같은 곳에서도 마찬가지 아닌가. 여배우가 '전 원래 이런 사람이니까 그냥 받아들여라'는 식으로 행동하면 즉시 경력이 끝이 날 것인데, 배우들은 그게 무슨 독특한 퍼스널리티라도 되는지 다들 감싸준다"고 꼬집었다.

앞서 정준원은 지난 1일 방송된 '놀면 뭐하니?'에 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러' 홍보차 모습을 드러냈다.

하지만 정준원은 초반부터 어색해하는 기색을 숨기지 못했다. 출연진의 질문에 말끝을 흐리거나 숏폼 연기 챌린지에선 대사 한 문장을 소화하지 못했다.

방송 직후 네티즌들은 정준원의 태도를 두고 갑론을박을 벌였다. 온라인에서는 "성향이 아니라 태도 문제다", "카메라 앞에서 긴장하면 연기는 어떻게 하느냐"는 비판과 함께 "내향적인 성격을 이해해야 한다", "예능 경험이 없어서 긴장한 것 뿐"이라는 옹호 의견이 맞섰다.

이와 함께 출연한 배우 공효진은 "녹화가 끝난 뒤 진짜 토했다. 내가 구해주지 못해 미안하다"며 정준원을 감쌌고, 하하 역시 "첫 예능에 ‘놀면 뭐하니?’라는 프로그램은 진짜 어렵다. 프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주고, 예능을 즐기셨으면 한다"고 당부했다.

<뉴시스>