'멱살 논란' 권영진, '대안과미래' 탈퇴…"누 끼쳐 죄송"

당권파 비판공세 속 탈퇴…"변화와 혁신의 희망 불씨 달려달라"

국민의힘 권영진 의원이 '멱살 논란'으로 당 윤리위 징계 절차가 시작되자 당내 소장파 모임인 '대안과미래'에서 5일 탈퇴했다.



권 의원은 전날 대안과미래 소속 의원들이 모인 단체 대화방에 "오늘부로 대안과 미래를 떠나려고 한다"며 "제 경솔한 언행으로 대안과 미래에 누를 끼쳐 정말 죄송하다. 진작 했어야 했는데 늦은 감이 있다"고 적었다.

'멱살 논란'을 일으킨 국민의힘 권영진 의원이 지난 7월 30일 국회에서 열린 의원총회에 입장하고 있다.

이어 "대안과 미래는 우리 당의 변화와 혁신의 희망이자 마지막 보루"라며 "그 희망의 불씨를 살려달라. 저는 반성과 자숙의 시간을 가지겠다"고 덧붙였다.



대안과미래 소속 의원들은 권 의원의 탈퇴 의사를 존중하기로 한 것으로 알려졌다.



대안과미래는 6·3 지방선거 패배를 이유로 장동혁 대표에 사퇴를 요구해오고 있으며 장동혁 대표측은 멱살 논란을 연결고리로 권 의원 및 대안과미래측에 대한 역공에 나선 상태다.



이 와중에 모임 소속 서범수 의원까지 전날 '돌려차기 실언' 논란에 휩싸였다.



대안과미래는 소속 의원들 관련 논란에도 이달 중순부터 당 쇄신과 개혁을 주제로 한 모임은 계속 이어 나갈 예정이다.

<연합>