'부산 돌려차기' 피해자, 국힘 서범수 의원 실언 사과 수용

"보완 수사권 폐지 토론 내용, 국민에 알려지는 것 더 중요"

'부산 돌려차기' 사건 피해자 김진주(가명)씨가 보완 수사권 폐지 관련 국회 간담회에서 부적절한 발언으로 논란을 빚은 국민의힘 서범수 의원의 사과를 수용했다.



5일 연합뉴스 취재를 종합하면 김씨는 이날 오전 서 의원에게 연락해 "토론회 전이라 그러실 수도 있다고 생각한다"며 "정말 괜찮다"고 사과를 받아들였다.

무소속 한동훈 의원이 지난 4일 국회 의원회관에서 열린 '보완수사권 폐지 지옥문이 열렸다' 토론회에서 발언하고 있다. 한 의원 오른편은 부산 돌려차기 피해자 김진주(가명)씨. 공동취재

김씨는 이어 "(보완 수사권 폐지 관련) 토론이 중요한데 묻히는 게 더 싫다"며 "토론회 내용을 국민들이 알 수 있도록 힘써달라"고 당부했다.



이에 서 의원은 김씨에게 재차 사과의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.



앞서 서 의원은 전날 무소속 한동훈 의원이 주최하고 '부산 돌려차기' 사건 피해자가 자리한 간담회가 시작되기 전 맞은편에 앉은 진 의원에게 말을 걸며 "돌려차기 한번 하지"라고 말했고, 진 의원도 자신은 '발보다 손을 더 잘 쓴다'는 취지로 답해 물의를 일으켰다.



해당 발언이 알려지며 거센 비판이 일자, 두 의원은 논란 직후 사회관계망서비스(SNS)에서 피해자 김씨에 대한 사과의 입장을 밝혔다.

<연합>