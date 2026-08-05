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55세 이상 고령 취업자 1천만명 첫 돌파…"73.6세까지 일하고파"

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절반 이상 '생계비 보탬' 이유…10명 중 4명은 '일하는 즐거움'
월평균 연금액 88만원…1인 가구 최저 생계비 154만원의 절반 남짓

일하는 55세∼79세 고령자가 관련 통계 작성 이후 처음으로 1천만명을 돌파했다.

고령층 10명 중 7명은 평균 73세 이후까지도 계속 일하기를 희망했다.

서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 어르신이 일자리를 찾고 있는 모습. 연합뉴스
서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 어르신이 일자리를 찾고 있는 모습. 연합뉴스

절반 이상은 '생활비 보탬'을 이유로 꼽았고 10명 중 4명 가까운 이들이 '일하는 즐거움'이라고 답했다.

국가데이터처는 5일 이런 내용이 담긴 '2026년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과'를 발표했다.

이 조사에서는 관련 법령상 고령자 지원 기준이 되는 최저 연령을 고려해 55세 이상을 고령층으로 분류했다.

◇ 고령층 취업자 10년새 1.5배↑…근속기간도 17년 7개월로 늘어

데이터처에 따르면 올해 5월 기준 고령층(55∼79세) 인구는 1천701만7천명으로 1년 전보다 57만명 증가했다

이 가운데 경제활동인구(취업자+실업자)는 1천36만2천명으로, 35만2천명 늘었다.

취업자는 34만5천명 증가한 1천12만5천명이었다. 2005년 관련 통계를 작성하기 시작한 후 처음으로 1천만명을 넘었다. 2016년 671만5천명에서 10년 새 약 1.5 배로 늘었다.

고령층 경제활동참가율은 60.9%, 고용률은 59.5%로 각각 역대 최고치를 기록한 작년과 같은 수준이었다.

일하는 고령층이 늘면서 같은 직장에서 더 오래 일하는 경향도 파악됐다.

태어나서 한 번이라도 취업 경험이 있는 이들 중 가장 오래 근무한 일자리에서 지금도 근무하는 비중은 30.5%로, 작년보다 0.4%포인트(p) 상승했다.

가장 오래 근무한 일자리에서의 평균 근속기간은 17년 7.1개월로, 1년 전보다 0.5개월 늘었다. 성별로 보면 남자는 21년 8.6개월, 여자는 13년 7.1개월이었다.

근속기간별로 구성비를 보면 10∼20년 미만(28.7%), 30년 이상(22.5%), 20∼30년 미만(19.9%) 순이었다. 10∼20년 미만 비중만 1년 전보다 0.2%p 하락했다.

가장 오래 근무한 일자리를 그만둔 사람의 사직 당시 평균 연령은 53.0세로, 작년보다 0.1세 높아졌다.

그만둔 이유는 '사업부진, 조업중단, 휴·폐업'(24.9%)이 가장 많았고, '건강이 좋지 않아서'(22.1%), '가족을 돌보기 위해'(15.2%) 순으로 높았다.

서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 구직자가 일자리상담을 받고 있다. 연합뉴스
서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 구직자가 일자리상담을 받고 있다. 연합뉴스

◇ 10명 중 7명 "계속 일하고 싶다"…연금 수령액 월평균 88만원

장래에 일하기를 원하는 고령자는 1천178만2천명으로, 1년 사이에 36만1천명 증가했다.

장래 근로 희망 비중은 69.2%다. 역대 최고치를 기록한 작년보다는 0.2%p 하락했지만, 역대 두 번째로 높은 수준이다.

이들이 근로를 희망하는 평균 연령(희망 은퇴 시점)은 73.6세로 1년 전보다 0.2세 늘었다.

근로 희망 사유로는 '생활비 보탬'(53.4%)이 가장 컸다. 여전히 과반이지만, 작년과 비교해 1.0%p 낮아졌다. 2019년(60.2%) 이후 계속해서 하락하는 추세다.

뒤를 이른 '일하는 즐거움'(36.7%)은 0.6%p 올랐다. 2021년(33.1%) 이후 5년 연속 상승세다.

이런 가운데 연금 수령액은 여전히 최저 생계비에 못 미치는 것으로 나타났다.

고령층 중 지난 1년간 연금 수령자 비중은 52.7%(896만9천명)로, 작년보다 1.0%p 상승했다.

월평균 연금 수령액은 88만원으로 2.1% 늘었지만, 여전히 1인 가구 최저 생계비(154만원)에는 한참 못 미쳤다.

수령액을 구간별로 보면 25만∼50만원 미만(37.7%)이 가장 많았고, 50∼100만원 미만(33.2%), 150만원 이상(15.9%)이 뒤를 이었다.

<연합>

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