징계 끝난 고우석, 마이너리그 복귀전서 1이닝 무실점 호투

이물질 사용 금지 위반으로 출전 정지 징계를 받은 고우석이 복귀전에서 호투했다.



미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트 폴 세인츠 소속의 우완 불펜 고우석은 5일(한국시간) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 미국프로야구 마이너리그 신시내티 레즈 산하 루이스빌 배츠와 홈 경기에 팀 네 번째 투수로 등판했다.

미네소타 산하 마이너리거 고우석.



그는 11-5로 앞선 8회초 마운드에 올라 1이닝 동안 안타 없이 볼넷 1개만 내주고 무실점으로 막았다.



선두 타자를 범타로 처리한 고우석은 윌 벤슨에게 볼넷을 내줬으나 후속 타자 마이클 차비스를 병살로 유도하며 임무를 마쳤다.



그는 이날 17개의 공을 던졌고, 직구 최고 구속은 시속 153㎞를 기록했다.



올 시즌 빅리그를 밟은 고우석은 지난 달 21일 트리플A로 강등됐고, 25일 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와 홈 경기에서 출전 정지 징계를 받았다.



당시 고우석은 투구 전 검사에서 글러브 안쪽에 끈적끈적한 이물질이 발견됐다는 이유로 심판으로부터 퇴장 명령을 받았다. 아울러 자동으로 10경기 출전 정지 처분이 뒤따랐다.



고우석은 "이물질은 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것"이라며 고의성이 없었다고 주장했고, 선수노조를 통해 항소했다.



이후 징계는 8경기 출전 정지로 감경됐다.



미국프로야구에서는 투수가 공을 던질 때 이물질을 바르는 행위를 부정 투구로 규정하고 금지한다.



투구가 송진 등 이물질을 손에 바르고 던지면 공의 회전수와 구속을 높이는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있다.

<연합>