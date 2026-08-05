연일 지속되는 폭염에…5~6일 프로야구 전 경기 전격 취소

극한 더위 속에 경기를 강행해 관중이 쓰러지는 초유의 사태가 일어나자 한국야구위원회(KBO)가 대책 마련에 나섰다. 프로야구 경기는 이틀간 전면 중단된다.

KBO는 오는 6일 긴급 실행위원회를 개최하고 폭염 관련 종합 대책을 논의할 계획이라고 5일 밝혔다.

지난 4일 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 2026 신한 쏠 KBO리그 경기가 펼쳐진 인천 SSG랜더스필드 전경. SSG 랜더스 제공

KBO는 최근 전국적으로 폭염이 지속되면서 관람객 및 선수단의 안전 위험 상황이 발생함에 따라 이를 엄중하게 인식하고, 구단 단장 및 프로야구 선수협회 관계자들이 참석하는 긴급 실행위원회를 개최할 예정이다.

종합 대책이 수립될 때까지 5~6일 열릴 예정이었던 KBO리그와 퓨처스리그 경기도 전면 취소된다.

전날(4일) KBO는 기상 특보 단계에 따른 경기 운영 기준을 세분화해 발표한 바 있다. 폭염중대경보가 발효되면 경기 당일 오후 1시 전까지 경기 취소를 결정할 수 있게 했다.

하지만 인천 지역엔 폭염경보만 발효돼 경기를 진행했고, 경기 막판 1루측 응원석에 있던 25세 남성 관중 한 명이 갑자기 쓰러지는 사태가 발생했다.

응원지정석에서 경기를 관람한 또 다른 26세 남성 관중은 경기 종료 후인 오후 10시21분께 평소 앓고 있던 병증으로 인해 쓰러졌다.

이날 LG-SSG전 도중 온열질환 접수 건은 총 25건에 달했고, 그중 중증은 2건이었다.

이에 KBO는 사안을 심각하게 인식하고 대책 마련에 나설 예정이다.

KBO는 이번 회의에서 관람객과 선수단의 안전을 최우선으로 고려, 향후 폭염 관련 리그 종합 운영 방침과 안전 대책에 대해 원점에서부터 논의할 계획이다.

<뉴시스>