‘나루토 OST’ 카나분, 12월 첫 단독 내한 공연 개최

일본 록 밴드 ‘카나분(KANA-BOON)’이 국내에서 처음으로 단독 공연을 개최한다. 이번 공연은 카나분이 한국에서 선보이는 첫 단독 콘서트로, 새로운 멤버 구성 이후 국내 팬들 앞에 서는 첫 무대라는 점에서도 관심을 모은다.

일본 록 밴드 ‘카나분(KANA-BOON)’이 국내에서 처음으로 단독 공연을 개최한다. 이번 공연은 카나분이 한국에서 선보이는 첫 단독 콘서트로, 새로운 멤버 구성 이후 국내 팬들 앞에 서는 첫 무대라는 점에서도 관심을 모은다. 리벳(LIVET)

라이브 엔터테인먼트 브랜드 리벳(LIVET)은 ‘카나분’이 오는 12월 5일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 ‘KANA-BOON 「CRITICAL HIT PARADE」 - Asian Adventure -(카나분 「크리티컬 히트 퍼레이드」 - 아시안 어드벤처 -)’를 개최한다고 4일 밝혔다.

카나분은 오사카 사카이에서 결성된 4인조 록 밴드다. 보컬과 기타를 담당하는 타니구치 마구로를 중심으로 베이스 엔도 마사미, 기타 요코이 타카유키, 드럼 세키 유리코가 함께하고 있다. 2013년 메이저 데뷔 이후 일본의 대형 음악 페스티벌과 라이브 무대에서 꾸준히 활동하며 대표적인 록 밴드 가운데 하나로 입지를 다져왔다.

특히 그룹은 다양한 인기 애니메이션의 주제가를 통해 해외 팬층까지 확보했다. 2014년 발표한 ‘실루엣(シルエット)’은 애니메이션 ‘나루토 질풍전’ 오프닝곡으로 사용되며 큰 인기를 얻었고, 이후 ‘스타마커(スターマーカー)’는 ‘나의 히어로 아카데미아’, ‘Torch of Liberty(토치 오브 리버티)’는 ‘불꽃 소방대’, ‘송 오브 더 데드(ソングオブザデッド)’는 ‘좀:100 좀비가 되기 전에 하고 싶은 100가지’의 주제가로 선정되며 대표곡으로 자리 잡았다.

작품들과의 협업을 계기로 일본뿐 아니라 해외 음악 팬들에게도 이름을 알렸다. 카나분은 앞서 ‘원더리벳 2025(WONDERLIVET 2025)’를 통해 국내 무대에 처음 오른 바 있다. 당시 강렬한 라이브 퍼포먼스로 관객들의 호응을 이끌어냈다고 전해진다.

한편 ‘카나분’은 올해 1월 1일부터 새로운 멤버 체제로 활동을 이어가고 있다. 기타리스트 요코이 타카유키와 드러머 세키 유리코가 정식 멤버로 합류하면서 현재의 4인조 구성을 완성했다. 두 사람은 2024년부터 서포트 멤버로 그룹의 공연과 활동을 함께해 온 만큼 기존 호흡을 바탕으로 더욱 안정적인 밴드 사운드를 들려주고 있다.

이번 서울 공연은 오랜 시간 ‘카나분’의 음악을 기다려온 국내 팬들에게 밴드의 에너지와 라이브 퍼포먼스를 가까이에서 만날 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.