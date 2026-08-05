‘돌려차기 피해자’ 있는데서 ‘돌려차기 농담’…與 “망언”

민주 “명백한 2차 가해, 망언”

혁신 “몰상식 발언 징계해야”

범여권은 5일 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자가 참석한 자리에서 ‘돌려차기 농담’을 주거니 받거니 한 국민의힘 서범수·진종오 의원을 겨눠 “매우 무책임”, “경솔”, “망언”이라며 강력 질타했다.

더불어민주당 장윤미 대변인은 당 논평에서 “범죄 피해를 농담과 조롱거리로 삼는 국민의힘 의원들의 민낯, 피해자 보호는 한낱 정치 공세를 위한 수단이었냐”고 포문을 열었다. 장 대변인은 “범죄 피해는 조롱 섞인 농담의 대상이 될 수 없다”며 “강력범죄 피해자가 직접 참석한 토론회 자리에서 국민의힘 의원들이 사건을 희화화하는 말을 주고받은 것은 명백한 2차 가해이며 피해자의 아픔을 외면한 처사”라고 비판했다.

국민의힘 서범수 의원. 연합뉴스

장 대변인은 서·진 의원 발언은 “범죄 피해자를 위해 개정 형사소송법을 원점으로 돌려야 한다는 국민의힘 주장에 대한 진정성마저 의심하게 만드는 망언이었다”며 “결국 형소법 개정 국면에서 나온 국민의힘의 ‘피해자 보호’ 주장은 피해자의 아픔을 존중하기 위한 것이 아니라, 대통령과 민주당을 공격하기 위한 정치적 수단에 불과했다는 것을 자인한 셈”이라고 했다. 장 대변인은 문제 발언을 한 의원들에 대해 책임 있는 조치를 취하라고 국민의힘에 촉구했다.

조국혁신당 박상현 대변인은 “몰상식한 2차 가해 망언”이라며 “국민의힘이 외쳐온 ‘피해자 보호’가 얼마나 허구적이고 기만적인 정치쇼였는지 여실히 드러났다”고 했다. 박 대변인은 “참혹한 범죄로 여전한 고통 속에 있는 피해자를 앞에 두고 저지른 상식 이하의 농담은 국민의힘 정치인들 뇌리에 ‘피해자 존엄과 보호’라는 인식이 과연 존재하는지 의심하게 만든 결정적인 장면이었다”고 했다.

혁신당은 문제 발언을 한 의원들에 대한 중징계를 촉구하는 한편 “검찰 기득권 수호를 위해 범죄피해자를 정치적으로 악용하는 저급한 공세를 당장 중단하라”고 국민의힘에 요구했다. 또 “더 이상의 정치쇼를 그만두고 실질적인 범죄피해자 지원 및 인권 보호를 위한 대책 마련에 진정성을 갖고 임하라”고 주장했다.

서·진 의원은 전날 국회에서 무소속 한동훈 의원이 주최한 형사소송법 개정 관련 간담회에 나란히 참석했다. 여기엔 부산 돌려차기 사건 피해자인 김진주(가명)씨도 자리했다. 자신이 피해자인 사건의 진상이 검찰의 보완수사를 통해 드러난 점을 들어 검찰의 보완수사권 존치 필요성을 강조하기 위해서였다. 그런데 서 의원은 간담회장에서 진 의원한테 “돌려차기 한번 하지”라고 농담을 건넸다. 진 의원은 자신이 발보다 손을 더 잘 쓴다는 취지로 맞장구를 쳤다고 한다. 서 의원은 경찰, 진 의원은 사격선수 출신이다.

문제 발언을 해 도마에 오른 두 의원은 사과 입장을 밝히며 고개를 숙였다. 서 의원은 “제가 실언을 했다”며 “어떤 변명도 하지 않겠다. 전적으로 제 잘못”이라고 했다. 그러고선 “피해자분이 허락해준다면 직접 찾아뵙고 사죄드리겠다. 다시는 이런 일이 없도록 저 자신을 돌아보고 또 돌아보겠다”고 했다. 진 의원도 “진심으로 사죄드린다”며 “이번 일을 계기로 피해자의 아픔을 더욱 깊이 헤아리고, 공인의 말 한마디가 갖는 무게를 다시 한 번 되새기겠다”고 했다.