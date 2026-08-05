이상준, 공연준비 미흡 지적에 사과 "죄송하고 또 죄송"

코미디언 이상준이 자신의 공연과 관련해 제기된 준비 미흡 논란에 대해 사과했다.

이상준은 5일 소셜미디어에서 "제가 공연하면서 너무 재미있게 했다고 기억되는 공연 중에 LA 3시, 7시 두 공연은 무조건 포함될 정도로 즐겁게 했다"고 말했다.

이상준. SNS 캡처

이어 "웃음이 클수록 제가 더 재미가 (있다고) 느끼기에 저도 텐션이 올라간다. 제가 들었던 LA 공연의 웃음소리는 저조차 너무 행복했다"고 덧붙였다.

그러면서 "공연 끝나고 공연 중 불편함을 느끼신 분들이 계셨다는 걸 확인했다. 즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다. 다시 한 번 죄송하고 또 죄송하다"고 했다.

아울러 "계속해서 연구하고 공부하고 점점 나아지는 모습 보여드리고 정말 큰 웃음 만드는 노력을 계속하겠다. 다시 한 번 죄송하다"고 했다.

앞서 이상준은 지난 2일(현지시각) 미국 로스앤젤레스(LA) USC 보바드 오디토리엄에서 스탠드업 코미디 공연 '이상준쇼'를 개최했다.

이후 일부 관객이 그의 공연 지각과 음향 문제 등을 문제삼으며 아쉬움을 표했다.

한 누리꾼은 SNS에 "오늘 공연인데 (이상준이) 어제 미국에 들어와 야구장이나 가고 공연장 체크도 안 하고 음향시스템은 완전 엉망에 뭐라고 하는지 하나도 안 들렸다"고 했고, 해당 글이 온라인에서 확산했다.

다만 그는 이날 "이후 기획사 대표님과 직접 대화를 나눴고, 당시 상황에 대한 진심 어린 사과와 충분한 설명을 들었다"고 덧붙였다.

<뉴시스>