아이콘, 고베 공연 성료…월드투어 반환점 돌며 글로벌 행보 이어간다

그룹 ‘아이콘(iKON)’이 일본 고베 공연을 성공적으로 마무리하며 월드투어의 열기를 이어가고 있다. 다양한 대표곡과 멤버별 개성을 선보인 이들은 현지 팬들과 호흡하며 글로벌 공연 행보에 의미를 더했다.

그룹 ‘아이콘(iKON)’이 일본 고베 공연을 성공적으로 마무리하며 월드투어의 열기를 이어가고 있다. 다양한 대표곡과 멤버별 개성을 선보인 이들은 현지 팬들과 호흡하며 글로벌 공연 행보에 의미를 더했다. 143엔터테인먼트 제공

아이콘은 최근 일본 고베에서 ‘iKON FOUREVER WORLD TOUR(아이콘 포에버 월드 투어)’를 통해 이틀 동안 현지 팬들과 만났다. 공연은 시작부터 강렬한 에너지로 분위기를 달궜고, 객석을 가득 채운 팬들의 뜨거운 함성이 이어지며 공연장의 열기를 끌어올렸다.

오프닝 무대는 ‘Ah Yeah(아 예)’로 장식했다. 이어 ‘딴따라’, ‘BLING BLING(블링 블링)’, ‘시노시작’ 등 퍼포먼스가 돋보이는 곡들을 연달아 선보이며 아이콘 특유의 자유로운 무대 매너와 힘찬 에너지를 보여줬다. 여기에 팬송 ‘별똥별’ 무대에서는 한층 감성적인 분위기를 연출하며 공연의 감동을 더했다.

공연은 그룹의 음악적 색깔을 폭넓게 담아냈다. 멤버들은 각자의 개성을 살린 솔로 무대를 통해 서로 다른 매력을 드러냈고 ‘취향저격’, ‘AIRPLANE(에어플레인)’, ‘이별길’, ‘나쁜놈’ 등을 엮은 무대에서는 안정적인 라이브와 무대 장악력을 앞세워 관객들의 몰입을 이끌었다. 아이콘만의 탄탄한 공연 역량이 드러난 순간이었다.

그룹 ‘아이콘(iKON)’이 일본 고베 공연을 성공적으로 마무리하며 월드투어의 열기를 이어가고 있다. 다양한 대표곡과 멤버별 개성을 선보인 이들은 현지 팬들과 호흡하며 글로벌 공연 행보에 의미를 더했다. 143엔터테인먼트 제공

공연 후반부에는 대표 히트곡들이 이어졌다. ‘사랑을 했다’, ‘죽겠다’, ‘리듬 타’ 등 많은 사랑을 받은 곡들이 연속으로 펼쳐지면서 공연장의 분위기는 절정에 달했다. 앙코르에서는 ‘고무줄다리기’를 앙코르 무대를 장식하며 여운을 남겼다.

공연을 마친 아이콘은 소속사 143엔터테인먼트를 통해 월드투어를 진행하며 여러 나라의 아이코닉(공식 팬덤명)을 직접 만나 함께 노래할 수 있어 행복한 시간이었다고 소감을 전했다.

이어 “곧 다가올 11주년도 팬분들과 함께 맞이할 수 있어 더욱 뜻깊게 느껴진다”면서 “남은 투어에서도 아이코닉과 좋은 추억을 많이 만들 수 있도록 열심히 준비하고 있으니, 끝까지 많은 기대와 사랑 부탁드린다”고 소감을 전했다.

이번 고베 공연으로 아이콘의 월드투어는 새로운 전환점을 맞았다. 그룹은 지난 5월 서울 공연을 시작으로 마카오, 도쿄, 방콕, 마닐라, 타이베이, 싱가포르, 고베까지 총 8개 도시에서 공연을 이어오며 글로벌 팬들과 꾸준히 만나고 있다.

각 도시마다 다양한 무대를 선보이며 투어를 순항 중인 만큼 남은 일정에도 관심이 이어지고 있다. 아이콘은 앞으로 자카르타를 비롯해 쿠알라룸푸르, 멕시코시티, 상파울루, 산티아고, 리마 등에서 월드투어를 이어가며 세계 각국의 팬들과 호흡할 예정이다.