홈플러스, 조만간 긴급자금 확보…내주 67개 점포 영업재개 수순

2천억원 자금으로 협력사 대금 지급·상품 확보 착수

13일 전단 배포 등 마케팅…식품 중심 정상 영업 본격화

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스에 2천억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 금융이 이르면 5일, 늦어도 6일 집행될 것으로 알려졌다.



자금이 투입되면 상품 확보와 협력업체 대금 지급이 본격화되면서 다음 주 중 전국 67개 점포의 영업이 재개될 전망이다.

지난 7월 3일 서울 강서구 홈플러스 본사의 모습.

5일 홈플러스 노사와 업계에 따르면 메리츠금융그룹은 이날 오후 늦게 또는 6일 DIP금융 2천억원을 입금할 계획이다.



홈플러스 회생계획안 폐지를 눈앞에 뒀던 지난달 16일 메리츠금융 3사(메리츠증권·메리츠캐피탈·메리츠화재)가 홈플러스에 대한 DIP 지원을 승인한 지 3주 만이다.



회사는 DIP 자금을 우선 상품 대금 지급과 상품 확보에 투입할 계획이다.



영업 중단 이전에 확보해둔 자금으로 일부 상품을 들여오고 있지만 물량이 충분하지 않아 정상 영업에는 턱없이 부족한 상황이다.



이에 DIP 자금이 집행되는 대로 상품 입고를 확대해 전국 67개 점포를 동시에 재개장한다는 계획이다.



다만 점검 작업과 상품 입고가 아직 진행 중이어서 이번 주말 영업 재개는 어려울 것으로 보인다.



전날부터 점포별로 일부 직원들이 출근했고 이날은 수십명 규모로 인력이 투입돼 재개장 준비를 하고 있다.



노조 관계자는 "회사가 오는 13일 전단지를 배포하는 등 프로모션에 나설 계획이라고 알고 있다"며 "늦어도 다음 주 중반에는 점포 문을 여는 것이 확정적"이라고 전했다.



홈플러스는 영업 재개 이후 신선식품과 식료품을 중심으로 마트를 운영할 계획이다.



이커머스 영업도 재개할 계획으로 배송 차량 및 인력을 준비 중이다.



홈플러스의 영업 재개는 회생계획안 인가를 위한 최대 분수령으로 꼽힌다.



영업 재개 이후 매출을 회복하고 협력업체 납품을 안정시킬 수 있는지 여부가 회생계획안 승인 여부를 결정지을 수 있기 때문이다.



홈플러스 회생계획안에 대한 가결기한은 오는 9월 4일까지로, 법원은 이달 말에서 9월 초 사이 회생계획안 심리·결의를 위한 관계인 집회일을 지정할 예정이다.

<연합>