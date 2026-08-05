'더 가깝고 편리하게'… 대구 북구 금호강오토캠핑장 새단장

이용객 고질적인 불편 수렴 적극 개선

남녀 화장실·샤워실·세척실 추가 설치

출입로 확장… 진입부 차량 통행 원활

대구 북구는 이용객들의 불편 사항을 대폭 개선한 ‘금호강오토캠핑장 활성화 사업’을 완료하고 본격적인 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.

금호강오토캠핑장은 도심과 가까우면서도 탁 트인 금호강의 아름다운 강변 풍경을 한눈에 감상할 수 있는 대구 북구의 대표적인 도심형 캠핑장이다. 수려한 자연경관과 여유로운 분위기 덕분에 가족 단위 캠핑객은 물론 일상 속 힐링을 찾는 이용객들에게 꾸준한 사랑을 받아왔다.

편의 시설을 확충해 새롭게 문을 연 ‘금호강오토캠핑장’의 전경. 대구 북구 제공

북구는 이번 사업을 추진하며 기존 이용객들이 느꼈던 현장 불편 사항을 적극적으로 수렴해 전면 수정∙보완하는 데 중점을 뒀다. 가장 큰 변화는 편의시설의 분산 배치다. 기존에는 약 200m 길이에 달하는 캠핑장 출입구 쪽에만 편의시설이 집중돼 있어, 반대편 사이트를 이용하는 캠핑객들이 먼 거리를 이동해야 하는 큰 불편을 겪었다. 이에 북구는 캠핑장 반대편 구역에 남녀 화장실과 샤워실, 세척실을 새롭게 확충했다.

이로써 이용객들은 어느 사이트에 머물더라도 동선의 낭비 없이 편리하게 기본 시설을 이용할 수 있게 됐다. 고질적인 차량 통행 문제도 해결했다. 그동안 차량 출입이 협소해 불편을 겪었던 진입부 출입로를 넓게 확장했다. 이를 통해 캠핑객들의 차량 진출입과 회차가 한층 더 안전하고 원활해졌다.

아울러 노후화로 인해 가독성이 떨어졌던 기존 입간판과 안내판도 전면 교체됐다. 새롭게 디자인된 안내시설은 캠핑장 전반의 이미지를 밝고 세련되게 변화시켰을 뿐 아니라, 이용객들이 시설 위치와 이동 동선을 직관적으로 확인할 수 있도록 도와 이용 편의성과 만족도를 동시에 높였다.

이근수 북구청장은 “이번 시설 개선 사업은 캠핑장을 찾는 이용객들의 의견을 적극 반영하여 편의성과 안전성을 높이는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 금호강오토캠핑장을 누구나 편안하게 찾을 수 있는 명품 여가 공간으로 만들어 지역 관광 활성화에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.