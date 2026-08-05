유일한·이유빈, 열애설 부인…"오빠·동생 사이일 뿐"

배우 유일한과 아나운서 이유빈이 열애설을 부인했다.

유일한은 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "'조선의 사랑꾼'에 너무 관심 가져주시고 응원해 주셔서 감사하다. 그런데 기사에 저희가 현실 연애라는 내용이 있더라"고 밝혔다.

배우 유일한, 아나운서 이유빈. TV조선 제공

이어 "저희가 커플로 선택한 건 서로 더 알아가 보고자 하는 의미였고, 연인 사이가 된 건 아니다"라며 "방송 이후 유빈이하고는 선후배이자 좋은 오빠 동생으로 잘 지내고 있다"고 설명했다.

이유빈도 전날 SNS를 통해 "'조선의 사랑꾼' 재밌게 봐주시고 많은 응원 보내주셔서 고맙다. 다만 기사 내용 중 일부가 사실과 다르게 전달되고 있어 조심스럽게 말씀드린다"고 전했다.

그는 "최종 선택에서 번호를 전달한 건 '밖에서 더 알아가 보고 싶은 사람'을 선택하는 과정이었다"라며 "좋은 인연의 가능성을 열어두고 서로를 알아가 보자는 선택을 한 것뿐"이라고 해명했다.

또 "현재 기사에서 언급되는 것처럼 연인 관계로 발전하지는 않았다"라며 "방송이 끝난 후 일한 오빠와 난 좋은 오빠, 동생 사이로 친하게 지내고 있다"라고 열애설을 일축했다.

지난 3일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 결혼에 진심인 6등급 남자들이 모인 '육캔두잇'의 경주 1박 2일 미팅이 진행됐다. 이날 유일한과 이유빈은 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다.

<뉴시스>