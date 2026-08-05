3분 만에 곱창전골·불맛오징어볶음이 ‘뚝딱’…청정원 ‘초간편식’ 인기 [수민이가 궁금해요]

대상 청정원의 ‘초간편식’ 인기가 뜨겁다. 초간편식은 3분 안팎에서 요리 초보자라도 색다른 요리 맛을 낼 수 있다. 종류도 곱창전골, 불맛오징어볶음 등 별미가 주류를 이룬다.

대상 청정원은 간편식 브랜드 호밍스의 ‘초간편 국물요리’가 출시 1년 만에 누적 판매량 100만봉을 넘어섰다고 5일 밝혔다.

대상 청정원 호밍스 ‘초간편 국물요리’. 대상 제공

청정원에 따르면 초간편 국물요리는 별도 해동 없이 물만 넣고 끓인 뒤 180초 만에 완성할 수 있는 냉동 간편식이다. 손질한 고기와 채소, 해산물 등 건더기와 농축 소스를 함께 구성했다. 전처리기술과 표준화 공정을 적용해 조리 편의성을 높였다.

청정원은 소비자 호응에 맞춰 최근 곱창전골, 모듬순댓국, 냉이된장찌개, 오징어무국 등 신제품 4종을 추가해 초간편 국물요리 제품을 기존 8종에서 12종으로 확대했다.

대상 관계자는 “앞으로도 대상 청정원만의 독보적인 기술력과 제조 노하우를 바탕으로 국물요리는 물론 볶음요리 등 간편함은 물론, 맛까지 두루 갖춘 차별화된 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

청정원은 ‘초간편 볶음요리’ 5종도 선보였다.

냉동 상태 그대로 제품과 물을 넣고 약 3분 30초 조리하면 된다. 맞춤형 전처리 기술을 적용해 풍성한 건더기와 재료 본연의 식감을 최대한 살렸고, 고기나 해산물, 채소 등 다양한 재료와 구성에 따라 조리 시간이 달라지지 않도록 공정을 표준화해 편의성을 높였다.

‘초간편 볶음요리’ 5종. 대상 제공

오징어를 발효 숙성 고추장 양념으로 볶아낸 ‘불맛오징어볶음’, 돼지고기에 들기름과 ‘종가 김치’를 넣어 만든 ‘김치두루치기’ 등 매운맛의 볶음요리가 대표적이다.

또 당면과 소고기, 5가지 채소를 함께 볶고 참기름으로 마무리한 ‘정통잡채’, 닭다리살과 당면, 채소에 진간장 소스와 홍고추로 매콤함을 더한 ‘순살간장찜닭’, 녹차로 숙성한 소고기에 진간장과 채수를 더한 ‘뚝배기불고기’ 등 간장 베이스의 볶음요리 3종도 선보인다.

대상은 볶음요리로 ‘초간편 시리즈’ 제품 카테고리를 확대하고, 소비자들에게 단순 간편식을 넘어 청정원 호밍스만의 완성도 높은 한 끼 식사를 제공한다는 방침이다.