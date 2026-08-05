정해인 "연애 경험 많지 않아 모태솔로 연기 수월했죠"

배우 정해인이 로맨틱 코메디 '이런 엿같은 사랑'으로 글로벌 시청자들과 만난다.

5일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리 나루에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 김장한 감독을 비롯해 정해인, 하영, 허성태가 참석했다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억을 잃은 검사 '고은새'와 고은새의 남자친구라고 우기는 복싱 코치 '장태하'의 이야기를 담은 로맨틱 코미디다.

'브람스를 좋아하세요?' '마이 데몬' 등을 만든 김장한 감독이 연출했고, '유 레이즈 미 업' 등을 쓴 모지혜 작가가 극본을 맡았다.

김 감독은 파격적인 제목에 대해 "'엿같다'는 표현 자체에 포인트가 있다"며 "기억을 잃은 은새 입장에서 눈을 떴을 때 말 그대로 '엿같은' 상황이다. 동시에 엿은 달콤하고 끈적해 두 사람의 사랑을 잘 표현해 주는 매개체이기도 하다"고 설명했다.

로맨틱 코미디 장인으로 불리는 정해인은 무뚝뚝하지만 누구보다 뜨거운 심장을 가진 장태하를 연기했다. 장태하는 전도유망한 청소년 복싱 선수에서 조폭이 된 그는 현재 조직을 벗어나 복싱체육관 코치로 살아가는 인물이다.

정해인은 "작품 제목을 처음 들었을 때 파격적이라고 생각했다. 전통 사탕인 엿처럼 달콤하고 끈적한 매력이 있는 작품"이라며 "대본을 읽을수록 다음 회차가 기다려질 만큼 몰입했다"고 말했다.

그는 자신이 맡은 장태하에 대해 "제가 그동안 연기했던 인물 중에 가장 순애남의 정석이다. 어떤 상황에서도 사랑하는 사람을 지키기 위해 최선을 다한다"며 "모태솔로라 좋아하는 사람 앞에서 뚝딱거리는 어설픈 모습도 있는데, 저에겐 매력적으로 다가왔다"고 말했다.

모태솔로 캐릭터 연기에 대해선 "제가 남중 남고를 나왔고 대학에 가서 1학년만 하고 군대에 갔지만 돌이켜 생각해 보면 연애 경험이 많지 않다"며 "연기할 때 장태하의 서사에 집중했고 제가 가진 색깔을 배제하려 했다. 감독님께서 평소 저의 허당기 있는 모습을 좋게 보시고 원래대로 하면 된다고 해주셔서 재미있게 촬영했다"고 전했다.

극의 중심을 이끄는 정해인은 이번 작품에서 로맨틱 코미디와 함께 멜로, 액션, 누아르 등 다양한 장르의 연기를 소화했다.

김 감독은 다양한 장르는 한 작품에 담은 것에 대해 "순정남의 낭만을 보여주기 위해 극적인 상황이 필요했다"며 "사랑을 위해 목숨을 거는 낭만을 부각하기 위해 누아르적인 장치를 활용했다. 다만 작품의 기본적인 장르가 로맨틱 코메디기 때문에 너무 무겁게 보이지 않기 위해 신경을 썼다"고 말했다.

정해인은 "바뀌는 상황과 마주하는 인물에 따라 다른 모습을 보여줘야 했다"며 "하영과 찍을 때는 로맨틱 코미디인데, 허성태 선배님과 촬영 때는 누아르였다. 2~3개 작품을 찍는 느낌이 들었다"고 했다.

넷플릭스 시리즈 '이두나!'(2023), '중증외상센터'(2025), '참교육'(2026)에서 인상적인 연기를 선보인 하영은 기억상실증에 걸린 서울중앙지검 반부패수사부 검사 고은새를 맡았다.

하영은 이번 작품을 통해 첫 로맨틱 코미디에 도전한다. 그는 "좋아하는 장르라 겁도 나고 잘하고 싶은 마음도 컸다"며 "좋은 대본을 만난 데다 감독과 동료 배우들 덕분에 많이 배우며 촬영할 수 있었다. 너무 행복했다"고 말했다.

자신이 연기한 고은새에 대해선 "은새는 기억을 잃기 전에 고지원으로 살아간다. 지원은 출세와 세속적인 것에 욕심이 많고 직업적 열망이 강한 캐릭터였다. 지원이 수사 중 사건에 휘말려 기억을 잃으면서 본래의 천진난만한 모습으로 돌아간 게 은새"라고 말했다.

허성태는 조직 보스 백상길 역을 맡아 극의 긴장감을 더한다.

허성태는 "백상길은 지금까지 해온 역할 중 가장 악랄하고 못된 악역이다. '오징어 게임'의 장덕수도 비교가 안 될 정도"라면서도 "제가 볼 때는 너무 매력적인 악역이라 연기하고 싶었다"고 전했다.

그는 "최근 선한 역할을 자주 맡다 보니 처음엔 감을 잘 못 잡았는데, 촬영 중 얼굴에 피가 확 튀는 순간 '그래 이 맛이지'라고 생각하며 희열을 느꼈다"며 "시청자분들이 더 많이 욕해주셨으면 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

제작진과 배우들은 '이런 엿같은 사랑'이 정통 로맨틱 코미디의 정수를 담은 작품이라고 자신했다.

김 감독은 "'아는 맛이 무섭다'고 하는데, 정말 무서운 드라마가 되고 싶다"며 "늘어지는 부분을 제외하고 필요한 장면만 담은 빠른 속도감의 로맨틱 코미디다. 두 배우의 아름다운 장면을 많이 보실 수 있을 것"이라고 했다.

정해인은 "이 작품은 세상에 더 필요한 낭만을 가득 담은 작품"이라며 "이야기 자체가 재밌어서 지루하실 틈이 없으실 것"이라고 했다.

하영은 "클리셰가 아닌 클래식에 가까운 작품"이라며 "로맨틱 코미디와 멜로를 오가며 진득한 사랑 이야기를 담아낸 작품은 오랜만이다. 연기하면서 갈증이 해소되는 느낌을 받았다. 시청자분들도 보시면 '이런 로맨틱 코미디 진짜 오랜만이다', '그리웠다'고 반응하실 것"이라고 했다.

<뉴시스>