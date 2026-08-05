백승보 조달청장, 폭염 속 건설현장 안전 점검… "폭염 땐 작업 단축·중지해야"

청주 119항공정비실 건립 현장 방문… 생수·염분·냉방시설 등 확인

"폭염 단계별 휴식 시간 준수… 필요시 작업 단축·공사 일시 정지"

백승보 조달청장이 노동현장 폭염 대응 실태 점검에 나섰다.

백 청장은 5일 조달청이 직접 공사관리 중인 전국 29개 건설현장 가운데 충북 청주시 ‘119 항공정비실 건립’ 공사 현장을 방문해 폭염 안전 대책을 살폈다.

백승보 조달청장이 5일 충북 청주시 ‘119 항공정비실 건립’ 공사 현장에서 폭염 대책을 살펴보고 있다. 조달청 제공

‘119 항공정비실’은 국가 재난 대응 및 응급환자 이송 역량을 강화하기 위해 조성 중이다. 연면적 6973㎡ 규모의 격납고, 행정동 등 소방청 전용 항공정비시설을 건립한다.

백 청장은 이날 온열질환 발생 위험이 높은 옥외작업 현장을 직접 방문해 노동자가 마실 수 있는 생수와 보충용 염분 비치 여부, 휴게공간 설치 및 냉방장치 정상 가동, 보냉장구 지급 현황 등을 들여다봤다.

백 청장은 공사 관계자들과의 간담회에서 “폭염주의보·폭염경보 등 폭염 단계별 휴식시간 준수와 필요 시 옥외작업 단축 및 공사 일시정지 조치를 적극적으로 시행해야 한다”며 “온열질환자 발생 시 즉각적인 응급조치와 119 신고 체계 가동을 위한 비상연락망을 철저히 유지하는 등 단 한 건의 인명 피해 없이 완공될 수 있도록 총력을 기울여 달라”고 당부했다.