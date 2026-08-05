우크라 정보당국 "北 미사일 부대, 러 서부 접경 배치"

공습 직접 가담 시사

우크라이나와 러시아간 접경지인 러시아 서부지역에 북한 미사일 부대가 배치된 사실이 확인됐다고 우크라이나 정보 당국이 밝혔다. 러시아와 우크라이나가 미사일과 드론을 활용한 장거리 공습 난타전을 연일 격화하는 가운데 북한이 러시아의 우크라이나 공습에 본격적으로 참여하고 있음을 시사하는 발표다.

5일(현지시간) 로이터통신에 따르면 우크라이나 정보총국의 안드리 체르니악은 이날 북한 미사일 부대가 러시아 서부 보로네시주에 이미 배치되기 시작했다고 밝혔다. 그는 해당 부대가 약 90명 규모로 러시아 제112 미사일 여단에 배속될 예정이며, 최대 탄도미사일 120발과 발사대 6기까지 투입될 수 있다고 설명했다. 우크라이나 정보 당국은 북한이 이미 새 KN-23, KN-24 미사일 40발과 운용 부대원들을 이 부대에 보낸 것으로 파악했다면서 최종 배치 규모는 내달 이뤄질 북러 고위급 회담에서 확정될 것이라고 전했다.

4일(현지시간) 우크라이나 도네츠크주 크라마토르스크의 한 건물이 러시아의 탄도미사일 공격을 받은 뒤 검은 연기를 내며 불타고 있다. 크라마토르스크=EPA연합뉴스

러시아와 우크라이나는 최근 미사일과 드론을 총동원하며 서로에게 맹렬한 장거리 공습을 가하고 있다. 우크라이나는 주로 가격이 싼 장거리 드론을 적극적으로 투입해 러시아 본토 깊숙한 곳의 정유시설, 물류단지 등 산업 인프라까지 집중적으로 타격하는 반면, 러시아는 자국 전력이 우세한 탄도미사일을 주력으로 활용해 우크라이나를 공격 중이다.

이란전쟁 여파로 우크라이나의 유일한 탄도미사일 방어수단인 패트리엇 미사일 재고가 부족해지자 러시아는 우크라이나의 방공 공백 상황을 노려 최근 더욱 격렬히 탄도미사일 공격을 퍼붓는 모습이다. AFP는 자체 분석을 통해 최근 원거리 공습 격화 와중에 러시아가 지난 7월 우크라이나를 향해 미사일 사용량을 두 배 이상 늘렸다고 전했다.

이런 러시아의 우크라 공습에 최근 북한산 미사일이 사용돼 주목받았다. 우크라이나 당국은 지난주 중부 지역 민가에 북한 미사일이 떨어져 일가족 최소 5명이 사망했다고 발표했고, 이후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난달 30일 성명에서 “러시아가 오랜만에 북한 미사일을 사용한 것으로 나타났다”며 지난해 8월 이후 약 1년 만에 러시아가 북한 미사일을 발사했다고 밝혔다.

5일(현지시간) 우크라이나 키이우 외곽 지역 마을이 러시아의 탄도미사일 공격을 받아 불타고 있다. 키이우=AFP연합

러시아는 2023년 말부터 우크라이나를 향해 KN-23과 KN-24 미사일을 쏘기 시작했다. 우크라이나에 따르면 북한은 이때부터 2025년 8월까지 약 150발의 미사일을 러시아에 공급했다. 우크라이나는 이날 발표를 통해 북한이 자국산 미사일의 러시아 공급을 넘어 직접 미사일 부대까지 운용하며 우크라이나 공습에 적극 참여하고 있다고 주장한 것이다.

로이터 통신은 “북한 미사일 부대의 배치는 이미 광범위하게 이루어지고 있는 모스크바와 평양 간 군사 협력의 추가적 확대를 의미한다”고 지적했다. 북한은 우크라이나 전쟁 파병을 계기로 러시아산 석유·식량·무기 등을 제공받았고, 2024년에는 러시아와 상호방위조약까지 체결했다. 미국 필라델피아에 본부를 둔 외교정책연구소(FPRI)의 롭 리 선임연구원은 북한의 러시아 탄도미사일 지원이 우크라이나에 심각한 위협이 될 것이라고 평가하면서 “탄도미사일 방어는 우크라이나의 가장 취약한 분야 중 하나”라고 지적했다.