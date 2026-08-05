‘알뜰 예비부부’라면 1월에 결혼하세요…성수기 대비 최대 325만원 저렴

소비자원 조사…4월 평균 2238만원·1월 1913만원

성수기 대관료·식대 부담 커져…평일·비수기 할인 폭 커

결혼식 비용이 가장 비싼 달과 가장 저렴한 달의 차이가 최대 325만원에 달하는 것으로 나타났다. 예식이 몰리는 4월은 식대와 예식장 대관료 등 평균 비용이 2200만원이 넘지만 겨울 비수기인 1월에는 1900만원대로 차이를 보였다.

결혼식 이미지. 클립아트코리아 제공

한국소비자원은 지난해 4월부터 올해 6월까지 전국 14개 지역의 결혼식장과 결혼준비대행업체 등 500여 개 업체, 결혼준비대행서비스 계약 11만299건을 분석한 결과를 5일 발표했다.

조사에 따르면 결혼식장과 스튜디오·드레스·메이크업(스드메) 비용을 합한 평균 결혼 비용은 4월이 2238만원으로 가장 높았고, 1월은 1913만원으로 가장 낮았다. 같은 결혼 준비라도 예식 시기에 따라 평균 325만원의 비용 차이가 발생한 셈이다.

예식 계약은 5월이 전체의 12.2%로 가장 많았고, 6월(11.3%), 4월(10.3%)이 뒤를 이었다. 다만 평균 비용은 4월이 가장 높았다. 소비자원은 인기 예식장과 선호 시간대 계약이 상대적으로 많이 포함된 영향으로 분석했다.

성수기와 비수기의 가격 격차도 뚜렷했다. 3~6월과 9~12월 성수기의 평균 결혼 비용은 2156만원으로, 1·2·7·8월 비수기(1954만원)보다 평균 202만원 높았다.

비용 차이는 대부분 결혼식장 이용료에서 발생했다. 성수기 결혼식장 비용의 중간가격은 1610만원으로 비수기(1250만원)보다 360만원 비쌌다. 식대 총액에서 220만원, 대관료에서 100만원의 차이가 났으며 최소보증인원은 모두 200명으로 동일했다.

예식 날짜와 시간대별로 비용은 큰 차이를 보였다.

비수기 평일 대관료는 성수기 주말 점심 예식의 69.1% 수준이었고, 할인 폭이 큰 예식장만 비교하면 55.4%까지 낮아졌다. 반면 비수기 평일 1인당 식대는 성수기 주말 점심의 89.0% 수준으로 할인 폭이 상대적으로 작았다.

소비자원은 예식 비용을 절감하려면 식대보다 대관료와 최소보증인원 조건을 중심으로 비교하는 것이 효과적이라고 설명했다.

또 성수기 주말 예식은 기본 견적 외 추가 비용도 꼼꼼히 확인해야 한다고 당부했다. 조사 대상 결혼식장 354곳 가운데 116곳(32.8%)은 성수기 주말 점심 예식에 필수 추가 항목이 있다고 답했다. 생화 장식이 34.5%로 가장 많았고, 본식 도우미(28.4%), 스드메 패키지(20.7%) 등이 뒤를 이었다.

한편 최근에는 스튜디오 촬영을 제외하고 드레스와 메이크업만 이용하는 ‘드메’ 계약이 빠르게 늘고 있는 것으로 나타났다. 드메 계약 비중은 지난해 4월 11.0%에서 올해 6월 19.2%로 15개월 만에 1.7배 증가했다.

드메 패키지의 중간가격은 160만원으로 스튜디오 촬영이 포함된 스드메 패키지(292만원)보다 132만원(45.2%) 저렴했다. 정형화된 스튜디오 촬영 대신 야외 촬영이나 셀프 촬영을 선택하는 예비부부가 늘어난 영향으로 풀이된다. 다만 수요 증가로 가격도 함께 올랐다. 드메 패키지 중간가격은 지난해 4월 140만원에서 올해 6월 180만원으로 28.6% 상승했다.

결혼준비대행업체 150곳 가운데 68곳은 할인 정책을 운영하고 있었다. 여름 혹서기와 겨울 혹한기 촬영 할인율이 평균 11.4%로 가장 높았고, 비수기 할인(11.0%), 평일 스튜디오 촬영 할인(10.0%)이 뒤를 이었다.

소비자원은 “예식 시기와 서비스 구성을 합리적으로 조정하면 결혼 비용을 상당 부분 줄일 수 있다”며 “성수기에 계약할 경우 대관료뿐 아니라 꽃장식, 도우미 등 필수 추가 비용을 포함한 최종 견적을 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.