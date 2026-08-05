韓銀 “관광수출 日수준 되려면 25% 증가해야”

방한객 숫자만 늘리지 말고

지출·체류기간 확대 동반돼야

우리나라 관광수출 규모가 일본 수준에 도달하려면 관광수출액을 지난해보다 25% 키워야 한다는 분석이 나왔다. 이를 위해서는 방한객 숫자만 늘릴 게 아니라 지출금액·체류기간을 동시에 늘리면 효과적인 것으로 나타났다.

서울 명동 외국인 관광객 모습. 연합뉴스

한국은행은 5일 이런 내용의 ‘서비스수출 관점에서 본 관광산업의 성장효과와 정책방향’ 보고서를 발표했다. 관광수출은 유학·연수를 제외한 외국인 방문객이 국내에서 소비하는 재화·서비스를 의미한다.



보고서에 따르면 지난해 한국의 국내총생산(GDP) 대비 관광수출 비율은 1.17%로 일본(1.46%)보다 적었다. 일본은 2003년 관광입국 정책을 본격화한 이후 관광산업의 양적 확대·질적 고도화에 성공한 것으로 평가된다. 보고서는 인접국인 데다 동아시아 관광 수요를 공유하고 관광산업을 장기간 육성해왔다는 점에서 일본을 비교 사례로 삼아 한국에 필요한 정책 조합을 점검했다.



그 결과 한국의 GDP 대비 관광수출이 일본 수준에 도달하려면 관광수출액이 지난해 대비 55억6000만달러(25.4%) 늘어야 하는 것으로 분석됐다. 이에 따른 국내 부가가치 유발액은 44억달러(약 6조3000억원)로 지난해 명목 GDP의 0.235%에 해당한다.



한은은 단순히 방한객 수만 늘리기보다 지출금액·체류기간 등을 함께 늘리면 방한객 수가 덜 증가해도 관광수출 규모가 확대될 수 있다고 밝혔다.



아울러 관광수출액이 동일해도 방한객 지출구조와 핵심 관광산업 부가가치율을 개선하면 국내 부가가치를 추가로 높일 수 있다. 의료 등 고부가가치 산업 지출 비중을 17.2%에서 35.0%로 높이고 숙박·항공·음식점업의 부가가치율을 각각 10%포인트, 5%포인트, 8%포인트 개선할 경우 국내 부가가치 유발액은 6조3000억원에서 6조7000억원으로 늘어난다.