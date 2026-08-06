獨 게임쇼 가는 크래프톤

펍지 신작 등 출품작 5종 공개

다양한 장르로 글로벌 시장 공략

크래프톤이 세계 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2026’에서 선보일 출품작 5종(사진)의 주요 정보를 공개했다. 크래프톤은 26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에 펍지 스튜디오의 미공개 신작을 비롯해 ‘NO LAW’, ‘프로젝트 제타’, ‘에이지 트위스터’, ‘타래: 언바운드’ 등 5종을 출품한다고 5일 밝혔다.



펍지 스튜디오의 미공개 신작은 PUBG 지식재산권(IP)을 계승한 일인칭슈팅(FPS) 게임으로 태평양 북서부의 깊은 숲과 소도시를 배경으로 새 이야기를 만들어낸다. NO LAW는 사이버 누아르 항구 도시를 배경으로 한 이머시브 오픈월드 FPS 역할수행게임(RPG)이고, 프로젝트 제타는 3명씩 구성된 4개 팀이 전장의 핵심 자원을 차지하기 위해 경쟁하는 멀티팀 택티컬 아레나(MTA) 게임이다.



크래프톤은 이번 게임쇼를 통해 글로벌 이용자 접점을 넓힐 계획이다.