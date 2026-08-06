LG CNS, 전국 공항 AX 마스터플랜 짠다

한국공항공사 사업 수주

AI 기반 안전 관리 구축

LG CNS가 한국공항공사의 인공지능 전환(AX)을 위한 전략 수립 사업을 맡아 국내 공항 산업의 AX를 지원한다.



LG CNS는 한국공항공사의 ‘KAC AI 마스터플랜(ISMP) 수립’ 사업을 수주했다고 5일 밝혔다. 이번 사업은 김포, 김해, 제주 등 전국 14개 공항 전반에 인공지능(AI)을 적용하기 위한 중장기 전략과 실행 로드맵을 마련하는 프로젝트다.



LG CNS는 한국공항공사의 AI 전략을 구체화하고 기본 계획을 수립하는 역할을 맡는다. AI를 활용한 공항 운영 최적화, 고객 서비스 혁신, 안전관리 체계 구축 등 핵심 서비스 발굴에 주력한다. 대표 과제로는 에이전틱 AI 기반 안전관리 서비스가 꼽힌다. 공항 내 이상 상황이 발생했을 때 현장 직원이 음성으로 상황을 남기면 AI 에이전트가 이를 자동으로 정리해 보고서 초안을 만들고 상황별 대응 절차를 안내하는 방식이다.