“6·25 때 인연 맺은 ‘소년 KIM’ 찾습니다”

美 종군기자 故 모지어씨 아들

“아버지 대신해 꼭 만나고 싶다”

국가보훈부는 5일 6·25전쟁 당시 미국 종군기자로 참전했던 고 로버트 H 모지어의 유족이 전쟁 중 인연을 맺었던 한국 소년 ‘KIM’(김씨를 의미)을 찾고 있다고 밝혔다.

아들 로버트 P 모지어는 부친이 전쟁 당시 함께 지냈던 부대 보조원 ‘KIM’을 찾고 싶다는 뜻을 최근 국가보훈부에 전해 왔다. 그는 “생전 부친이 늘 KIM을 그리워했다”며 “아버지를 대신해 꼭 다시 만나고 싶다”고 밝혔다.

고 로버트 H 모지어(오른쪽)와 그의 유족이 찾고 있는 ‘KIM’. 보훈부 제공

고 로버트 H 모지어(1923년생)는 1951년부터 1952년경 6·25전쟁에 참전한 미 해병 종군기자로, 전쟁의 참상을 기록한 사진과 글을 1953년 내셔널지오그래픽에 게재하기도 했다. 아들 모지어가 찾고 있는 ‘KIM’은 당시 창도리(옛 강원도 김화군 창도면, 현재는 북한) 인근 피란민 캠프에서 만난 소년으로, 1951년 겨울 당시 15세가량이었으며 1935~1937년생으로 추정된다. KIM은 홍천 출신의 기독교 가정에서 자랐고, 폭격으로 집을 홍천에서 인근 지역으로 옮긴 것으로 알려졌다. 당시 그는 모지어 기자와 함께 지내며 사진촬영을 다녔고, 모지어 기자는 크리스마스 즈음에 KIM의 집을 함께 방문해 그의 모친과 조부, 누이를 만났던 것으로 전해진다. 이후 1952년 7월경 사단 철수로 이별했다.

국가보훈부는 국가보훈부 홈페이지와 유튜브를 통해 관련 제보를 받고 있다.