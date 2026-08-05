선수도 관중도 더위 앞에 장사 없다

폭염 속 경기 우려 목소리



인천서 야구 경기 관람중 혼절

기상특보 따른 운영기준 ‘무용’



KBO 이틀간 리그 중단 초강수

6일 10개 구단과 안전책 논의

돔구장 건설·리그 단축 목소리

프로야구 LG와 SSG의 경기가 열린 지난 4일 인천 SSG랜더스필드에서는 가슴을 쓸어내리게 만드는 상황이 벌어졌다. 폭염경보 속에 열린 이날 경기를 지켜보던 한 관중이 쓰러져 심폐소생술 끝에 의식을 되찾는 아찔한 사고가 발생해 경기가 9분간 중단됐다. 경기 종료 직전에도 또 한 명이 쓰러져 구급차로 이송되기도 했다. 이렇게 이날 인천구장에서만 중증환자 2명 포함 25명의 관중이 온열질환을 호소해 치료를 받았다.

한여름 열기 속에 구슬땀을 흘리는 선수와 관중이 있는 장면이 스포츠의 낭만이라는 말은 기후위기 시대에는 사치다. 이전과 수준이 다른 폭염이 선수와 관중의 생명을 위협하고 있기 때문이다. 폭서기 야외 스포츠 활동에 대한 우려가 커지면서 대비책 마련이 시급하다는 목소리다.

SSG 투수 전영준이 지난 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 경기에 등판해 마운드 위에서 땀을 닦고 있다. 이 경기 도중 폭염으로 관중이 쓰러져 9분 동안 경기가 중단되는 사고가 발생하자 KBO는 5∼6일 이틀간 전 경기 취소를 결정하고 폭염 대책 마련에 나섰다. SSG 랜더스 제공

역시 가장 걱정이 많은 종목이 매일 경기를 치르는 프로야구다. 이미 프로야구는 지난주부터 폭염과 싸우고 있다. 1일과 2일 창원 경기는 폭염으로 이틀 연속 취소됐다. 부산에서도 1일 경기가 취소됐지만 2일 경기는 시작 시간을 30분 연기한 끝에 강행돼 논란을 불렀다.

4일에는 서울 잠실 경기와 광주 경기가 무더위 탓에 열리지 못했다. 실제 4일 잠실구장의 한낮 천연잔디 지면 온도가 50도를 넘긴 것으로 알려졌다. 관중석에서도 물대포를 쏘는 이벤트 등으로 열기를 식히려고 하지만 이것도 홈 응원석 정도나 해당한다. 사실상 서울 고척스카이돔을 제외하고 폭염에서 자유로운 곳이 없는 셈이다.

지난 4일 폭염으로 경기가 취소된 서울 잠실구장의 모습. 연합뉴스

한국야구위원회(KBO)는 지난 4일 기상특보 단계에 따른 경기 운영 기준을 세분화해 발표했다. 경기장 지역에 폭염경보 이상이 발효되면 최대 1시간까지 경기 시작을 늦출 수 있고, 폭염중대경보가 발효되면 경기 당일 오후 1시까지 경기 취소를 결정할 수 있도록 했다. 4일 잠실과 광주는 폭염중대경보가 발령된 반면 위험한 장면이 연출된 인천은 단 1도 차이로 폭염경보였다. 인천에서 중증환자들이 발생하면서 이런 조처가 실효성이 없다는 것이 드러났다.

결국 KBO는 상황의 엄중함을 인식해 10개 구단 단장과 프로야구선수협회 관계자가 참석하는 긴급 실행위원회를 6일 열기로 했다. 여기서 관중과 선수단의 안전을 최우선으로 고려한 폭염 관련 종합 운영 방침과 안전대책을 원점에서 논의한다. KBO는 종합 대책이 수립될 때까지 5∼6일 프로야구 1, 2군 전 경기를 취소했다.

프로야구만이 문제가 아니다. 당장 7일부터는 봉황대기 전국고교야구대회가 열린다. 대한야구소프트볼협회(KBSA)도 한낮 경기 비편성, 쿨링타임 운영, 더그아웃에 이동식 에어컨을 설치 등 대책을 마련했다. 그래도 대학 수시전형 일정에 맞추기 위해 대회 날짜 조정이 힘든 상황이라 더더욱 안전에 신경 써야 한다는 목소리가 높다. 이런 가운데 관리체계가 다른 유소년 야구의 경우 폭서기에 대비한 규정이나 대책이 미흡하다는 지적이 나오고 있다.

야구뿐 아니라 프로축구 역시 폭염 관련 규정이 있다. 혹서기 경기 개시 시간을 오후 7시 이후로 늦추고 32도 이상인 상황에서 경기를 치르면 선수들의 수분 보충을 위해 전반과 후반에 각각 1차례씩 쿨링 브레이크(90초∼3분)를 실시하도록 명문화하고 있다.

2025년부터 경기 개최 중지 및 시간 연기 사유에 폭염을 추가했지만 KBO처럼 특정 온도를 정하지는 않았다.

한국프로축구연맹 관계자는 “특정 기온을 명문화하지 않은 건 경기장 구조 등 다양한 요소에 따라 실제 체감 환경이 크게 달라질 수 있어 일률적인 기온 기준보다 현장 상황을 종합적으로 판단해 경기감독관과 연맹이 선수와 관중의 안전을 최우선으로 고려해 결정하도록 규정을 운영하고 있다”고 설명했다.

이어 “K리그는 모든 구장이 천연잔디이다 보니 경기 전후로 물뿌리기를 하면 지열은 좀 낮출 수 있다”면서 “현장에서도 아직 폭염 때문에 경기를 취소하자는 얘기는 나온 적은 없다”고 덧붙였다. 이런 대책 역시 걱정을 지울 수 없는 것만은 분명하다.

폭염에 대처할 근본적인 방안은 지구적 기후위기를 막는 것이겠지만 사실상 불가능한 일로 보인다. 대신 경기장이 돔구장일 경우 더위에 상관 없이 경기를 치를 수 있다는 장점이 있다. 하지만 고척돔 외에 2028년 완공되는 인천 청라돔과 2032년 개장 예정인 서울 잠실돔을 제외하면 건축이 확정된 돔구장은 없는 상황이다. 오히려 신축구장들이 예산을 이유로 개방형 경기장으로 건립되는 추세다. 하지만 앞으로 기후위기에 대비하기 위해서는 돔구장 건설이 절실해 보인다. 그렇지 않을 경우 프로야구의 경우 리그 단축이나 시기 조정이 필요해 보인다. 프로축구는 무더위를 피하기 위해 유럽과 같은 ‘추춘제’를 실시할 수밖에 없을 전망이다.