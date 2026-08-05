‘PVC·가소제’ 담합 의혹 석화업체 7곳 압색

檢 “8개 품목 가격 인상 사전 협의”

검찰이 중동전쟁을 틈타 폴리염화비닐(PVC)과 가소제 등을 담합했다는 의혹이 제기된 국내 석유화학업체들에 대한 강제수사에 나섰다.



5일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 이날 공정거래법 위반 혐의로 LG화학과 한화솔루션, 애경케미칼, OCI, 롯데정밀화학, PKC, 유니드 7개사 사무실과 혐의 관련자 등에 대한 압수수색을 진행했다.

서울 서초구 대검찰청의 모습. 뉴스1

이들 업체는 중동전쟁으로 나프타 수급이 불안정해지자 PVC와 가소제, 가성소다, 염산 등 8개 석유화학제품 품목의 가격 인상을 사전에 협의한 혐의를 받고 있다.



나프타를 주재료로 하는 PVC는 건축자재, 파이프, 전선 피복, 의료기기, 소비재 등에 광범위하게 쓰이는 합성 플라스틱이다. 가소제는 PVC를 보다 부드럽고 유연하게 만드는 화학첨가제로, PVC 바닥재와 전선, 벽지, 자동차 내장재 등에 사용된다.



앞서 공정거래위원회는 지난 5월 석유화학업체들의 이 같은 담합 정황을 포착하고 현장조사를 실시했다.



검찰은 지난달엔 중동전쟁을 빌미로 국내 유가 가격 인상 시기와 폭을 사전에 합의해 가격을 끌어올린 혐의로 현대오일뱅크와 SK에너지 등 국내 주요 정유사들을 재판에 넘긴 바 있다.