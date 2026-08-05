李대통령 “육사, 쿠데타 또 할 수 있지 않나” 카르텔 직격 [대통령 업무보고]

사관학교 통합에 힘 싣기



軍은 합동성 강화 내세웠지만

李는 육사 출신의 세력화 지적



계엄 관련자 징계·방첩사 해체 등

재발 방지 역점 두며 정책 추진



군 안팎에선 정치적 논란 우려

육군 총동창회 “軍 분열” 반발

이재명 대통령이 5일 국방부 업무보고에서 육·해·공군 사관학교 통합 작업을 신속하게 할 것을 강조하면서 “쿠데타를 무려 세 번이나 한 중심이 육사인데 한 번도 책임을 묻지 않았다”고 말했다. 5·16, 12·12 쿠데타와 12·3 비상계엄 사태 등의 원인으로 육사를 지목한 셈이다. 육사 출신들이 일종의 세력화를 이루면서 잘못을 저질렀다는 점을 거론하며 정부의 사관학교 통합에 힘을 실은 것으로 풀이된다. 다만 육사 출신 일부 군인들이 저지른 쿠데타의 책임을 학교에 묻고, 구성원 전부를 한통속 취급하는 것이 적절하냐는 지적도 제기된다.

발언하는 李대통령 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 외교부·통일부·국방부 업무보고에서 발언하고 있다. 이 대통령은 대북 정책과 관련해 “북한의 반응이 없어 통일부는 메아리 없는 함성을 지르는 느낌을 받을 수 있다. 조금 힘들 것”이라면서도 “힘들더라도 평화와 공존의 정책을 계속해야 한다”고 관계자들을 독려했다. 이제원 선임기자

◆‘내란 문책·재발방지’ 방점



이 대통령의 이번 발언은 국군사관학교 창설을 통한 기존의 사관학교 통합 작업 배경이 뒤바뀌는 결과를 초래한다는 점에서 주목된다. 그동안 국방부는 군 내부 정책설명회와 출입기자 간담회 등에서 국군사관학교 창설에 대해 12·3 비상계엄 사태 대신 육·해·공군 합동성 강화, 사관학교 위상 회복, 전시작전통제권 전환 후 연합작전, 미래전 대비 등을 위한 정예장교 육성이 필요하다는 점을 강조해왔다. 정치적 논란을 피하면서 국방·교육 개혁의 의미를 부각시켰던 셈이다.



하지만 이 대통령의 발언으로 사관학교 통합은 군에 대한 과거사 청산이라는 정치적 의미가 두드러지게 됐다. 1961년 5·16 쿠데타는 김종필 등 육사 8기, 1979년 12·12 쿠데타는 전두환 등 육사 11기, 12·3 내란은 김용현 등 육사 출신 전·현직 장군들이 주도했다. 이를 두고 육사 출신들이 선·후배 관계를 형성하고 있는 상황에서 일부 군인들이 카르텔을 형성, 문민통제 원칙을 저해했다는 지적이 제기되어왔다. 문재인정부 시절엔 국방부장관과 합참의장에 해·공군 또는 비육사 출신을 기용해 ‘비(非)육군 비육사’ 기조를 통해 육사 주도 문화를 깨려고 했다.



현 정부도 문민 국방부 장관(안규백), 비육군 출신 합참의장(진영승) 체제를 갖춘 상태에서 12·3 비상계엄 문책과 재발방지를 강조하고 있다. 관련자 200여명을 징계하고 국군방첩사령부를 해체했으며, 정보사령부를 포함한 국방정보본부 개편을 추진하고 있다. 장병들이 민주시민의식을 신념화하도록 ‘민주주의와 헌법수호 교육’을 필수과목으로 반영하고 간부의 온라인 교육을 의무화했다. 국방부는 후반기에도 관련 정책을 신속하게 집행한다는 방침이다.

7월 8일 국회 본청 앞에서 열린 사관학교 통합 반대 총궐기 대회. 연합뉴스

◆‘정치 보복’ 논란 커질 듯



사관학교 통합에 대한 이 대통령의 발언에 대해 일각에선 우려의 목소리도 제기된다. 극히 일부의 역사적 과오에 대한 책임을 현재 존재하는 특정 교육기관에 묻는 것처럼 비친다는 것이다. 군 안팎에선 12·3 비상계엄 사태 여파에서 조금씩 벗어나고 있는 군 조직으로선 통합과 사기 증진이 무엇보다 중요한 시점이라는 점을 감안, 한국군 전체를 아우르는 리더십을 정치권이 보여줘야 한다는 지적도 나온다. 창원시 등 지역사회에서 사관학교 통합 반대 움직임이 본격화하는 상황에서 사관학교 통합 문제가 정치적 논란에 휩싸이면, 실제 추진과정이 더욱 순탄치 않을 것이라는 관측도 제기된다.



예비역 단체를 중심으로 반발 기류도 감지되고 있다. 육군사관학교 총동창회는 이 대통령 발언 직후 입장문을 통해 “사관학교 통폐합의 진짜 의도가 드러났다”고 비판했다. 총동창회는 “과거의 한 단면만을 근거로 특정 집단 전체를 일반화하는 발언은 군의 사기를 저하시키고 국군의 통합에도 결코 도움이 되지 않는다”며 “대통령은 국군통수권자로서 군을 분열시키는 편협된 사고에서 벗어나 국군 전체를 통합하고 국민을 하나로 아우르는 국가리더십을 보여줄 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.