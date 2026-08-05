정약용 탄생 264주년 ‘생일카페’ 팝업행사 북적

남양주시, MZ 팬덤 문화 접목 역사적 인물 재해석

포토카드 꾸미기·거중기 퍼즐 체험 프로그램 호응



경기 남양주시가 지역대표 인물인 다산 정약용 선생의 탄생 264주년을 맞아 특별한 생일카페를 열었다.

5일 정약용도서관에서 열린 ‘정약용 생일카페’ 팝업 행사는 탄생일인 1762년 8월5일을 기념하는 동시에 역사 속 인물을 시민들이 친숙하게 접할 수 있도록 마련됐다.

최현덕 남양주시장이 5일 정약용도서관에서 열린 ‘정약용 생일카페’에서 다산 정약용의 탄생일을 축하하고 있다.

시는 MZ세대의 팬덤 문화를 접목해 역사적 인물인 정약용을 현대적인 감각으로 재해석했다. 기존의 정형화된 기념행사에서 벗어나 전시와 체험 중심으로 행사를 구성한 것이 특징이다.

행사장에는 정약용 생일상 포토존과, 굿즈 전시, 생일 축하 메시지 보드, 정약용 포토 카드 꾸미기, 정약용 쪽지시험, 다산 문장 필사, 거중기 퍼즐 등 다양한 체험 프로그램이 운영됐다.

이날 행사에는 여름방학을 맞은 어린이와 청소년 등 가족 단위 관람객들을 비롯해 청년층까지 400여명이 참여하면서 성황을 이뤘다.

최현덕 남양주시장은 “이번 행사를 통해 시민들이 우리 시의 대표 인물인 다산 정약용을 더욱 친숙하게 느끼길 바란다”며 “무더운 여름, 정약용 생일카페에서 다양한 체험을 즐기시길 바란다”고 말했다.