사상 초유 ‘서울 40도’ 넘을 수도…수도권 대부분 ‘폭염중대경보’

목요일 서울 한낮 39도…광복절까진 무더위 전망

가을에 들어선다는 절기 입추(立秋)를 하루 앞둔 6일도 매우 덥겠다. 서울 낮 최고기온은 39도로 예보돼 사상 초유의 ‘서울 40도’가 나타날 가능성도 점쳐진다.

폭염이 이어지고 있는 5일 전북 전주시 효자로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 전주=뉴스1

5일 기상청에 따르면 오는 6일 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 30~39도일 것으로 예상된다.

서울(서울기상관측소 기준)에서 1907년 10월 근대적인 기상관측을 시작한 이래 최고기온은 2018년 8월1일의 39.6도다. 두 번째로 높았던 기온은 1994년 7월24일의 38.4도다.

기상청의 최고기온 예보의 평균 절대 오차는 약 1도 정도다. 이를 고려하면 6일 사상 처음으로 서울 40도가 나타날 수 있다.

서울 외 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 인천 26도와 38도, 대전·광주 26도와 37도, 대구 26도와 36도, 울산·부산 26도와 33도다.

현재 수도권 30개 구역과 전남광주 광양 등 31개 육상 기상특보 구역에 최상위 폭염특보인 ‘폭염중대경보’가 내려지는 등 대부분 지역에 폭염특보가 내려졌다.

금요일인 7일도 아침 최저기온이 22~27도, 낮 최고기온이 31~39도로 6일과 비슷하겠다.

최소 광복절까지는 체감온도가 내륙을 중심으로는 35도 이상, 나머지 지역은 33도 이상까지 오르는 무더위가 이어질 전망이다.

기상청은 “당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠으니, 건강 관리에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.