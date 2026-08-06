“쓰레기 줍고 에코마일리지 쌓으세요”

여의도 등 한강서 친환경 캠페인

서울시, 29일까지 매주 금·토 진행

서울시가 8월 한 달간 주말마다 ‘한강밤핑’ 행사장에서 친환경 캠페인을 진행한다. 한강공원을 찾은 시민들이 쓰레기를 줍거나 다회용기를 사용하는 등 기후위기 대응과 자원순환 활동에 참여하면 에코마일리지를 지급한다.

시는 이달 7일부터 29일까지 매주 금요일과 토요일에 여의도한강공원, 뚝섬한강공원에서 ‘한강 밤마실 줍깅 캠페인’(포스터)을 운영한다고 5일 밝혔다.



행사장 주변에서 줍깅 활동을 인증하면 1000마일리지와 봉사활동 시간을 받을 수 있다. 개인은 시 누리집이나 1365 자원봉사포털에서 신청 가능하며 현장에서 자율 참여도 할 수 있다. 단체는 미래한강본부가 운영하는 한강공원 봉사활동 누리집에서 신청하면 된다.



같은 기간 금·토·일요일에는 줍깅과 다회용기 사용, 재활용 가능 자원 회수 등의 다양한 미션이 펼쳐진다. 배달음식 이용 시 다회용기를 사용한 사진이나 영수증을 인증하면 하루 한 차례 500마일리지를 받을 수 있다. 재활용 가능 자원인 페트병, 캔, 유리병 반납 시에는 개당 100마일리지를 지급한다.



재활용 가능 자원을 농구공처럼 던져 분리 배출하는 ‘에코 덩크 챌린지’도 열린다. 에코 덩크 챌린지를 포함한 에코미션을 모두 완료하고 4개 스탬프를 채우면 추가로 500마일리지를 받을 수 있다. 미션 참여 인증은 행사장 내 에코부스를 방문해 담당직원의 확인과 안내를 받으면 된다.



시는 한강공원을 찾는 시민들이 행사를 즐기면서 자연스럽게 환경보호 활동에 동참하고 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 이번 프로그램을 기획했다고 설명했다.



윤재삼 서울시 기후환경본부장은 “여름밤 한강공원을 찾는 시민들이 다채로운 친환경 미션을 즐기며 자연스럽게 자원순환과 기후위기 대응에 동참하길 기대한다”며 “시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.