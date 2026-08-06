영케이 "라면 8개→3개"…위 크기 다이어트, 정말 효과 있나

데이식스(DAY6) 멤버 영케이가 위 크기 다이어트 경험을 공개했다.

영케이는 4일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 예능 콘텐츠 살롱드립에 출연해 과거 대식가였던 일화를 전했다.

그는 "전성기 때는 라면을 8개 정도 먹었다"며 "위 크기 다이어트를 해서 이제는 라면 3개 정도 먹는다"고 말했다. 이어 연습생 시절에는 된장찌개 하나에 공깃밥을 8번 추가해 혼난 적도 있었다고 털어놨다.

다만 실제로 식사량을 줄인다고 위 자체가 눈에 띄게 작아지는 것은 아니라는 연구 결과도 있다.

2005년 국제학술지 비만수술에 발표된 칠레 산티아고대 연구에서는 고도비만 환자 30명과 정상 체중 대조군 20명의 위 길이와 용적, 무게를 비교한 결과, 위가 담을 수 있는 최대 용량과 무게는 두 집단 간 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

연구진은 고도비만 환자의 위가 일반인보다 특별히 더 크거나 무겁다는 해부학적 근거는 확인되지 않았다고 결론 내렸다.

반면 미국비만대사수술학회(ASMBS)는 식이요법과 운동만으로 충분한 체중 감량이 어려운 경우 비만대사수술을 치료 방법으로 제시한다.

대표적인 위소매절제술은 위의 크기를 줄여 음식 섭취량을 감소시키고 루앙와이 위우회술은 위와 소장의 구조를 바꿔 음식 섭취와 흡수 방식을 변화시키는 수술이다.

학회는 이러한 수술이 체중 감량뿐 아니라 제2형 당뇨병, 고혈압, 수면무호흡증 등 비만 관련 질환 개선에도 효과가 있다고 설명한다.

즉, 식사량을 줄이는 습관은 섭취량 조절에는 도움이 될 수 있지만 위 자체가 크게 줄어든다고 단정하기는 어렵다. 실제 위의 크기를 변화시키는 방법은 비만대사수술과 같은 의학적 치료가 대표적이며 수술 여부는 전문의와 충분한 상담을 거쳐 결정해야 한다.

<뉴시스>