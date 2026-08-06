6월 경상수지 497.3억달러 흑자…두 달 연속 역대 최대

상품흑자 478.9억달러도 최대…반도체 수출 196.9%↑

외국인 국내주식투자 316.1억달러↓, 감소폭 역대 1위

반도체 수출 호조에 힘입어 지난 6월 우리나라가 국제 교역에서 70조원이 넘는 역대 최대 흑자를 기록했다.



한국은행이 6일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면, 올해 6월 경상수지는 497억3천만달러(약 70조8천억원) 흑자로 집계됐다.

평택항 모습.

월간 기준으로 직전 최대인 올해 5월(386억1천만달러)에 이어 두 달 연속 역대 최대 흑자 기록을 이어갔다.



올해 들어 6월까지 누적 경상수지 흑자는 1천910억1천만달러에 달했다. 작년 동기(478억7천만달러)의 4배 수준이다.



한은이 지난 5월 전망한 올해 연간 경상수지 흑자 규모(2천500억달러)를 반년 만에 4분의 3 이상 달성한 셈이다.



6월 경상수지를 항목별로 보면, 상품수지 흑자가 478억9천만달러로, 역대 1위를 기록했다. 직전 최대는 5월의 378억6천만달러였다.



수출(1천123억7천만달러)은 1년 전보다 84.5% 급증했다. 반도체와 정보통신기기의 높은 수출 증가세가 지속되는 가운데 기계류, 정밀기기와 승용차 수출도 증가로 전환했다.



상품 수출이 1천억달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

자료=한은 제공

자료=한은 제공

품목별로는 통관 기준으로 컴퓨터 주변기기(SSD·282.7%), 반도체(196.9%), 무선통신기기(60.6%) 등이 높은 증가율을 나타냈다.



지역별로는 동남아(105.7%), 중국(92.0%), 미국(78.6%), 중남미(36.1%) 유로 지역(EU·31.8%), 일본(15.8%) 등에서 수출이 늘었다. 중동 수출은 8.5% 줄었다.



수입(644억8천만달러)도 38.6% 증가했지만, 수출 증가율보다는 낮았다.



자본재 수입이 반도체(64.1%), 정보통신기기(44.0%), 반도체 제조장비(42.4%), 수송장비(3.2%) 등을 중심으로 35.3% 증가했다.



원자재 수입은 석탄(63.0%), 원유(50.3%), 화공품(28.8%), 가스(22.4%), 석유제품(22.3%) 등을 위주로 30.5% 늘었고, 소비재 수입도 16.4% 증가했다.



서비스수지는 12억9천만달러 적자로 집계됐다. 적자 규모가 작년 동월(-28억달러)보다는 작고, 전월(-10억9천만달러)보다는 컸다.



서비스수지 중 여행수지는 4억4천만달러 흑자였다. 지난 3월(1억4천만달러) 11년 4개월 만의 흑자에서 4월(-3천만달러) 적자로 전환했다가 5월(5천만달러)에 이어 두 달 연속 흑자를 기록했다.



입국자 수가 늘어난 반면, 유류할증료 인상 등으로 출국자 수가 줄면서 여행수입이 역대 2위 규모로 불었다.



본원소득수지는 5월 21억7천만달러에서 6월 32억7천만달러로 흑자가 확대됐다. 배당소득수지 흑자 규모가 11억5천만달러에서 25억6천만달러로 늘어난 덕분이다.

자료=한은 제공

금융계정 순자산(자산-부채)은 467억1천만달러 늘어 직전 최대였던 3월(369억9천만달러)을 상회하는 역대 1위 증가 폭을 기록했다.



직접투자는 내국인 해외투자가 80억1천만달러, 외국인 국내투자가 46억3천만달러 각각 증가했다.



증권투자에서는 내국인 해외투자가 주식을 중심으로 35억6천만달러 늘었고, 외국인 국내투자가 주식을 위주로 263억2천만달러 줄었다.



외국인의 국내 주식 투자는 316억1천만달러 급감해 역대 최대 감소 폭을 기록했다. 차익실현 매도 등으로 사상 최대 순매도를 경신했다.



외국인의 부채성 증권 투자는 세계국채지수(WGBI) 추종 자금 유입에도 분기 말 만기 도래 영향으로 5월 64억달러에서 6월 52억9천만달러로 증가 폭이 축소됐다.

<연합>