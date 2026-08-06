35도 이상 '찜통더위' 절정…한낮 강한 햇볕 주의

금요일인 7일에도 '찜통 더위'가 이어지겠다.



수도권을 비롯한 내륙 지역은 맑은 하늘이 유지되겠고 낮 동안 강한 햇볕이 쏟아지겠다.

폭염이 계속되는 3일 서울 종로구 탑골공원 인근에서 한 노인이 생수를 들고 걸어가고 있다.



제주도는 밤부터 구름이 두꺼워지며 흐려지겠다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되며 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠으니 야외활동 시간을 줄이고 충분히 휴식해야 한다.



수도권과 일부 전남 지역은 폭염중대경보가 발표돼 극단적인 더위가 예상되니 건강관리에 각별한 주의가 필요하다.



폭염중대경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 지속한 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상인 상황이 하루 이상 나타날 것으로 예상되면 발령된다.



아침 최저기온은 22∼27도, 낮 최고기온은 31∼39도로 예보됐다.



바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예상된다.



다음은 7일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [맑음, 맑음] (27∼39) <0, 0>



▲ 인천 : [맑음, 맑음] (26∼38) <0, 0>



▲ 수원 : [맑음, 맑음] (26∼38) <0, 0>



▲ 춘천 : [맑음, 맑음] (25∼37) <0, 0>



▲ 강릉 : [맑음, 구름많음] (26∼32) <0, 20>



▲ 청주 : [맑음, 맑음] (26∼37) <0, 0>



▲ 대전 : [맑음, 맑음] (26∼37) <0, 0>



▲ 세종 : [맑음, 맑음] (25∼37) <0, 0>



▲ 전주 : [맑음, 맑음] (26∼38) <0, 10>



▲ 광주 : [맑음, 맑음] (26∼37) <0, 0>



▲ 대구 : [맑음, 맑음] (26∼37) <0, 0>



▲ 부산 : [맑음, 맑음] (27∼35) <0, 0>



▲ 울산 : [맑음, 맑음] (26∼34) <0, 0>



▲ 창원 : [맑음, 맑음] (27∼36) <0, 0>



▲ 제주 : [구름많음, 흐림] (27∼34) <20, 30>

<연합>