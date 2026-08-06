'숨고르기' 코스피, 2~3%대 내려 6,400대…코스닥 닷새만 반락

외국인 '팔자', 개인은 순매수…삼전·닉스 사흘만에 하락

금융주 상승…로봇주도 정부 정책 수혜 기대에 상승

최근 연이틀 상승한 코스피가 6일 대형 반도체주 약세에 장 초반 2% 넘게 하락 중이다.

코스닥지수도 5거래일 만에 하락세로 돌아서며 '숨고르기' 장세를 보이고 있다.

코스피가 전 거래일보다 119.51포인트(1.81%) 내린 6478.75에 개장한 6일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 0.27% 내린 797.44에 거래를 시작했다.

이날 오전 9시 26분 기준 코스피는 전장보다 152.71포인트(2.31%) 내린 6,445.55다. 이후 하락률이 3%대로 확대됐다.

지수는 전장보다 119.51포인트(1.81%) 내린 6,478.75로 출발해 하락폭을 키우고 있다. 한때 6,394.69까지 밀리며 6,400선을 내주기도 했다.

전날 코스피는 3.76% 올라 이틀째 상승세를 이어갔는데, 이날 3거래일 만에 하락세로 돌아선 상태다.

현재 코스피 시장에서 외국인이 1천488억원 순매도하고 있으며, 개인과 기관은 각각 1천22억원, 357억원 매수 우위다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 202억원 '팔자'를 나타내고 있다.

간밤 뉴욕증시는 호르무즈 해협 재개방 기대에 4거래일 연속 랠리를 이어간 피로감 속에 혼조세를 보였다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.49% 오른 반면, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 0.17%, 0.83% 내렸다.

AI 칩 대장주 엔비디아는 스페이스X가 데이터센터 인프라 구축에 엔비디아 칩만 사용할 것이라고 밝히면서 3.44% 상승한 반면, AMD는 향후 매출 전망이 시장 기대에 미치지 못했다는 평가가 나오면서 7.04% 내렸다. 이에 필라델피아반도체지수(-1.40%)는 5거래일 만에 하락세로 돌아섰다.

알파벳 역시 구글 내에서 '전설'로 불리던 제프 딘 수석과학자가 회사를 떠난다는 소식에 4.06% 하락했다.

국내 증시도 미국 반도체지수 약세 등에 덩달아 하방 압력을 받고 있다. 최근 코스피가 연이틀 상승한 데 따른 차익 실현 매물도 출회되는 분위기다.

한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 지정학, 매크로 여건 호전에도, 미국 반도체주 약세, 최근 단기 급반등에 따른 차익 실현 물량 등으로 지수 상승 탄력은 정체될 것"이라며 "업종 순환매 성격의 '숨고르기' 장세를 보일 것"이라고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 최근 이틀 연속 상승했던 삼성전자[005930](-1.02%)와 SK하이닉스(-5.46%)가 동반 하락해 지수를 끌어 내리고 있다. SK하이닉스는 이날 대체거래소 넥스트레이드(NXT)에서 프리마켓 개장 직후 한때 하한가를 기록하기도 했다.

아울러 SK스퀘어(-6.79%), 삼성전기(-3.17%), 삼성바이오로직스(-0.34%) 등도 약세다.

반면 KB금융(0.70%), 신한지주(2.70%) 등 금융주와 한화에어로스페이스(2.88%), HD현대중공업(1.38%), 기아(1.95%) 등은 상승 중이다.

업종별로 보면 전기전자(-3.00%), 의료정밀(-1.98%), 증권(-1.49%) 등이 내리고 있으며 건설(2.77%), 화학(1.48%) 등은 오르고 있다.

같은 시각 코스닥지수도 전장보다 7.63포인트(0.95%) 내린 791.96이다.

이로써 지난달 30일 이후 5거래일 만에 하락세로 돌아선 상태다. 최근 나흘간 24% 급등한 만큼 차익 실현 매물이 출회되는 분위기다.

코스닥지수는 전장보다 2.15포인트(0.27%) 내린 797.44로 출발해 상승 전환, 한때 800선을 회복했으나 다시 하락세로 전환했다.

외국인과 기관이 각각 1천33억원, 41억원 순매도하고 있는 반면, 개인은 1천87억원 매수 우위다.

시총 상위 종목 중 에코프로비엠(-0.88%), 주성엔지니어링(-2.87%), 리노공업(-0.90%), HLB(-0.14%) 등이 내리고 있다.

반면 알테오젠(0.36%), 에코프로(0.49%), 에이비엘바이오(1.87%) 등은 오르고 있다.

레인보우로보틱스(0.83%), 클로봇(11.62%) 등 로봇주도 정부의 로봇 산업 육성 계획에 상승 중이다.

<연합>