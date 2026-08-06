농협, 폭염·가뭄 대응 총력…전국 5927곳 무더위쉼터 운영

사진=농협중앙회 제공

농협이 연일 이어지는 폭염과 가뭄으로 인한 농업인과 축산농가의 피해를 줄이기 위해 현장 대응을 강화하고 범농협 차원의 지원에 나섰다.

농협은 축산과 원예농가를 대상으로 긴급 지원을 확대하는 한편 전국 5927곳의 무더위쉼터를 운영하며 농업인 온열질환 예방에도 힘을 쏟고 있다고 6일 밝혔다.

안병우 농협경제지주 축산경제대표이사는 지난 4일 전남 보성의 축산농가를 찾아 폭염 대응 상황을 점검했다. 농협은 이달 말까지 ‘축산경제 종합상황실’을 운영하며 폭염 취약농가를 상시 점검하고 피해 발생 시 신속한 지원에 나설 계획이다.

또 전국 공동방제단 540개반의 차량을 활용해 축사 ‘찾아가는 살수 서비스’를 매일 운영하고, 고온 스트레스 저감제와 비타민제, 생균제, 미네랄블록 등을 지원해 가축 피해를 최소화할 방침이다.

농협사료는 축사 살수 지원과 특별 영양사료 공급을 실시하고, 쿨조끼와 모자, 생수 등 혹서기 지원 물품도 제공한다. 농협목우촌 역시 비타민제와 아미노산제 등을 공급해 가축 건강관리를 지원할 예정이다.

농업 분야 지원도 확대한다. 김주양 농협경제지주 농업경제대표이사는 지난 5일 폭염과 가뭄 피해를 입은 경남 김해와 진주의 단감·배 재배농가를 찾아 강한 햇빛과 복사열로 과실과 잎이 손상되는 일소 피해 현장을 점검하고 복구 지원 방안을 논의했다.

농협은 일소 피해 예방약제를 비롯해 양수기와 펌프를 긴급 공급하고 영농재해 극복키트도 지원할 계획이다. 같은 날 농협중앙회 농촌지원부는 경남 김해·밀양·창원 지역 농가와 저수지를 방문해 농업용수 공급 상황과 양수기 지원 현황, 주요 농작물의 생육 상태 등을 점검했다. 농업인의 애로사항을 청취하는 한편 무더위쉼터 운영 실태도 함께 확인했다.

농협은 폭염에 취약한 농업인의 온열질환 예방을 위해 전국 농축협 5927곳에서 무더위쉼터를 운영하고 있다. 이와 함께 넥쿨러 32만 개와 부채 100만 개를 지원하고, 방문 농업인을 위한 양파즙 100만 개와 폭염 안전수칙 리플릿 20만 부를 배부하는 등 폭염 대응 지원사업도 추진 중이다.

강호동 농협중앙회장은 “기록적인 폭염과 가뭄으로 어려움을 겪는 농업인과 축산농가의 피해를 최소화하는 것이 무엇보다 중요하다”고 전했다.

그러면서 “현장 중심의 대응체계를 더욱 강화하고 실질적인 지원을 신속히 추진해 안정적인 영농과 축산활동을 이어갈 수 있도록 범농협의 역량을 집중하겠다”고 말했다.