반도체 호황에 경상흑자 역대 최대…상반기 2천억달러 육박

6월 497.3억달러·1∼6월 누적 1천910.1억달러로 모두 최대치 경신

월간 상품수출 1천억달러 첫 돌파…여행수지 흑자도 역대 2위

외국인 국내주식투자 316.1억달러↓, 감소폭 역대 1위

반도체 수출 호조에 힘입어 지난 6월 우리나라가 국제 교역에서 70조원이 넘는 역대 최대 흑자를 기록했다.



한국은행이 6일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면, 올해 6월 경상수지는 497억3천만달러(약 70조8천억원) 흑자로 집계됐다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

월간 기준으로 직전 최대인 올해 5월(386억1천만달러)에 이어 두 달 연속 역대 최대 흑자 기록을 이어갔다.



2023년 5월부터 38개월 연속 흑자 기조가 유지됐다. 2000년대 들어 2019년 3월 이후 83개월 연속 흑자에 이어 두 번째로 긴 흑자 기록이다.



올해 들어 6월까지 누적 경상수지 흑자는 1천910억1천만달러에 달해 반기 기준 역대 최대치를 경신했다. 작년 동기(478억7천만달러)의 4배 수준이다.



한은이 지난 5월 전망한 상반기 경상수지 흑자 규모(1천515억달러)를 훌쩍 뛰어넘었다. 연간 전망치(2천500억달러)를 반년 만에 4분의 3 이상 달성했다.



김영환 한은 경제통계1국장은 "거액의 배당 지급이 있었던 4월을 제외하면 2월부터 사상 최대 흑자 기록을 연달아 경신하는 등 양호한 경상수지 흐름이 이어지고 있다"고 평가했다.



이어 "유례없는 반도체 수출 호조에 힘입어 상품수지 흑자 증가가 경상수지 흑자 증가의 대부분을 차지했다"고 분석했다.



그는 7월 경상수지 전망과 관련, "7월 통관 무역수지가 6월에 비해 줄었지만 여전히 반도체 수출 호조가 지속됐다"며 "상품수지를 중심으로 동월 기준 최대 흑자를 전망한다"고 말했다.



박성곤 한은 국제수지팀장은 "아직 상반기 경상수지 흑자 규모를 국제 비교하기는 어렵다"면서도 "경제협력개발기구(OECD) 국가 중 2위 정도를 하고 있다"고 부연했다.



6월 경상수지를 항목별로 보면, 상품수지 흑자가 478억9천만달러로, 역대 1위를 기록했다. 직전 최대는 5월의 378억6천만달러였다.



수출(1천123억7천만달러)은 1년 전보다 84.5% 급증했다. 반도체와 정보통신기기의 높은 수출 증가세가 지속되는 가운데 기계류, 정밀기기와 승용차 수출도 증가로 전환했다.



상품 수출이 1천억달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.



품목별로는 통관 기준으로 컴퓨터 주변기기(SSD·282.7%), 반도체(196.9%), 무선통신기기(60.6%) 등이 높은 증가율을 나타냈다.



지역별로는 동남아(105.7%), 중국(92.0%), 미국(78.6%), 중남미(36.1%) 유로 지역(EU·31.8%), 일본(15.8%) 등에서 수출이 늘었다. 중동 수출은 8.5% 줄었다.



수입(644억8천만달러)도 38.6% 증가했지만, 수출 증가율보다는 낮았다.



자본재 수입이 반도체(64.1%), 정보통신기기(44.0%), 반도체 제조장비(42.4%), 수송장비(3.2%) 등을 중심으로 35.3% 증가했다.



원자재 수입은 석탄(63.0%), 원유(50.3%), 화공품(28.8%), 가스(22.4%), 석유제품(22.3%) 등을 위주로 30.5% 늘었고, 소비재 수입도 16.4% 증가했다.



서비스수지는 12억9천만달러 적자로 집계됐다. 적자 규모가 작년 동월(-28억달러)보다는 작고, 전월(-10억9천만달러)보다는 컸다.



서비스수지 중 여행수지는 4억4천만달러 흑자였다. 지난 3월(1억4천만달러) 11년 4개월 만의 흑자에서 4월(-3천만달러) 적자로 전환했다가 5월(5천만달러)에 이어 두 달 연속 흑자를 기록했다.



입국자 수가 늘어난 반면, 유류할증료 인상 등으로 출국자 수가 줄면서 여행수지 흑자 규모가 2008년 10월(4억5천만달러)에 이어 역대 2위로 컸다.



이와 관련, 김영환 국장은 "최근 외국인 입국자 수가 굉장히 증가해 월별로 200만명 내외의 흐름을 유지하고 있다"며 "외국인들이 입국해 소비도 많이 하고 있다"고 설명했다.



그는 "6월 출국자 수는 약 200만명으로, 전년 동월 대비 10% 정도 빠졌다"며 "7월에는 방학을 맞이한 여행 성수기여서 출국자 수가 6월보다 늘어날 것"이라고 덧붙였다.



본원소득수지는 5월 21억7천만달러에서 6월 32억7천만달러로 흑자가 확대됐다. 배당소득수지 흑자 규모가 11억5천만달러에서 25억6천만달러로 늘어난 덕분이다.



금융계정 순자산(자산-부채)은 467억1천만달러 늘어 직전 최대였던 3월(369억9천만달러)을 상회하는 역대 1위 증가 폭을 기록했다.



직접투자는 내국인 해외투자가 80억1천만달러, 외국인 국내투자가 46억3천만달러 각각 증가했다.



증권투자에서는 내국인 해외투자가 주식을 중심으로 35억6천만달러 늘었고, 외국인 국내투자가 주식을 위주로 263억2천만달러 줄었다.



외국인의 국내 주식 투자는 316억1천만달러 급감해 역대 최대 감소 폭을 기록했다. 차익실현 매도, 포트폴리오 리밸런싱(재조정) 등으로 사상 최대 순매도를 경신했다.



외국인의 부채성 증권 투자는 세계국채지수(WGBI) 추종 자금 유입에도 분기 말 만기 도래 영향으로 5월 64억달러에서 6월 52억9천만달러로 증가 폭이 축소됐다.

<연합>