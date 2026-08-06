정보석 “도와주는 게 능사 아니더라”…아들 위해 시작한 빵집 닫은 이유

배우 정보석이 둘째 아들과 함께 운영했던 베이커리 카페를 정리하게 된 배경과 자녀 교육에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

정보석은 지난 5일 유튜브 채널 ‘황정음’에 공개된 영상에 게스트로 출연, 과거 서울 성북동 자택을 개조해 아들을 위해 빵집을 운영했던 일을 회상했다.

유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처

그는 “둘째 때문에 빵집을 시작했다”며 “아들은 따로 살았고 우리 부부만 그곳에 있었기 때문에 오픈부터 마감까지 모두 아내가 맡았다”고 말했다.

이어 “아들은 오전 10시쯤 출근해 오후 5시면 운동하러 갔다”며 “운동을 마친 뒤 다시 와서 마감을 하라고 했지만 엄마를 믿고 하지 않더라”고 당시 상황을 설명했다.

정보석은 아내가 빵을 자르고 손님을 응대하는 일을 도맡으면서 관절 통증까지 호소했다고 밝혔다. 그는 “몇 번 경고한 뒤 결국 가게 문을 닫았다”며 “아들에게 ‘이제부터는 네 인생을 스스로 개척하라’고 말했다”고 전했다.

이후 아들은 독립해 자신의 이름으로 새로운 빵집을 운영하고 있다. 기존 매장에서 사용하던 고가의 주방 장비를 빌려 쓰는 대신 매장 수익 일부를 장비 사용료로 지급하겠다고 아버지에게 제안했다고 한다.

유튜브 채널 ‘황정음’ 캡처

정보석은 아들의 달라진 모습도 소개했다. 함께 가게를 운영할 당시에는 자신의 이름을 사용하는 것조차 원치 않았던 아들이 독립 후에는 “아버지, 가게 모델 좀 해주시면 안 되냐”고 부탁해 웃음을 자아냈다고 말했다.

이 경험을 계기로 그는 부모의 역할에 대한 생각도 바뀌었다고 밝혔다. 정보석은 “부모가 먼저 ‘빵집 한번 해볼래?’라고 권한 것부터 잘못이었다”며 “본인이 충분히 고민하고 선택해야 한다. 무조건 도와주는 것이 능사는 아니다”라고 강조했다.

정보석은 1986년 KBS 특채 탤런트로 데뷔해 드라마 ‘서울의 달’, ‘허준’, ‘자이언트’, 시트콤 ‘지붕 뚫고 하이킥’ 등의 작품에서 활약했다. 최근에는 방송과 유튜브 등을 통해 가족과 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.