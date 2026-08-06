“5000원으로 만드는 나만의 정원”… 마포구, 반려식물 프로그램 참가자 모집

지난해 참여자 202명 중 99% 만족… 16개 동 선착순 15명씩 접수

마포구 제공

마포구가 구민의 일상 속 휴식과 원예 체험을 돕는 ‘반려식물 키우기 프로그램’을 추진하며 8월 10일부터 참가자를 선착순으로 모집한다.

이번 프로그램은 9월 2일부터 10월 13일까지 16개 동 주민센터에서 진행된다. 동별 15명씩 총 참가자를 모집하며, 참가비는 5000원이다. 마포구민이라면 거주지 관할 동 프로그램에 1인 1회 참여할 수 있다.

최근 식물을 가족처럼 가꾸는 ‘식집사’ 문화가 확산함에 따라 구는 마을정원사 양성, 가드닝 강좌 등 다양한 자연 친화 사업을 이어오고 있다. 실제로 지난해 열린 반려식물 가드닝 프로그램 만족도 조사에서는 응답자 204명 중 202명(99%)이 만족한다고 응답할 만큼 구민의 호응이 높게 나타났다.

강좌는 원예 전문가의 지도 아래 1시간 동안 진행된다. 참가자들은 동별 일정에 따라 허브가드닝, 이끼 테라리움, 다육식물 심기, 공기정화식물 모아심기, 하바리움 등 다채로운 실습을 체험하게 된다.

신청은 8월 10일부터 마포구청 누리집이나 홍보 포스터의 QR코드로 가능하다. 동별 세부 일정은 구청 누리집에서 확인할 수 있으며, 문의는 공원녹지과로 하면 된다.



유동균 마포구청장은 “작은 화분 하나가 공간의 분위기를 바꾸듯, 반려식물은 평범한 일상에 쉼과 생기를 더한다”며 “이번 프로그램을 통해 나만의 반려식물을 만나고 식물과 함께하는 즐거움을 오래 이어가길 기대한다”고 말했다.