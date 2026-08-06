서울 아파트 경매 낙찰가율 4개월째 100% 상회…15억이하 강세

지지옥션 집계…전국 낙찰가율은 1년 4개월만 최저

서울 아파트 경매 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이 4개월 연속 100%를 웃돌며 강세를 이어가고 있다.



특히 감정가 15억원 이하의 리모델링·재건축 기대 단지를 중심으로 수요가 몰린 것으로 나타났다.

서울 시내 아파트 모습.

6일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션이 발표한 '2026년 7월 경매동향보고서'에 따르면 지난달 전국 아파트 경매 진행 건수는 3천755건으로 전월보다 1.5% 늘며 올해 최고치를 기록했다.



낙찰률은 37.3%로 전월보다 3.8%포인트 상승했지만, 낙찰가율은 85.4%로 1.5%포인트 하락해 작년 3월 이후 1년 4개월 만에 가장 낮았다. 울산과 부산 등 일부 지방의 낙찰가율 하락이 전국 평균을 끌어내린 것으로 분석됐다.



서울은 경매 진행 건수가 180건으로 전월(150건)보다 20% 증가하며 3개월 연속 늘었다. 낙찰률은 38.3%로 4.3%포인트 상승했고, 낙찰가율은 101.0%로 전월보다 0.7%포인트 하락했지만 4개월 연속 100%를 넘었다.



도봉구 등 외곽지역의 중저가 아파트가 대부분 낙찰된 데다, 감정가 15억원 이하 리모델링·재건축 기대 단지를 중심으로 고가 낙찰이 이어졌다.



경기도는 경매 진행 건수가 812건으로 전월(841건)보다 조금 줄었다. 낙찰률은 49.1%로 작년 7월(49.5%) 이후 최고치를 기록했지만 의정부의 저가 낙찰 영향으로 낙찰가율은 86.8%로 전월보다 1.5%포인트 하락했다.



반면 안양 만안구(124.4%)와 군포시(112.9%) 등 일부 비규제지역은 100%를 웃도는 낙찰가율을 기록했다.



인천은 경매 진행 건수가 332건으로 전월(301건) 대비 10%가량 늘었다. 낙찰률(40.1%)과 낙찰가율(80.4%) 모두 전월보다 각각 8.2%포인트, 2.2%포인트 올랐다.



전국에서 가장 많은 응찰자가 몰린 물건은 서울 송파구 문정동 문정시영 아파트로, 40명이 입찰해 감정가 8억원의 164.0%인 13억1천200만원에 낙찰됐다. 해당 단지는 리모델링이 추진 중인 곳으로 시세보다 낮은 감정가와 개발 기대감이 맞물리며 저가 매수를 노린 실수요자가 몰린 것으로 분석됐다.

<연합>