KIOST, 해양생물로 ‘역노화’ 기술 개발 나선다

연어 유래 후보물질, 세포 수준서 노화 개선 효과 메트포르민보다 최대 56% 높아

알츠하이머 치료제·기능성 화장품·의료기기 개발 추진… 건강수명 연장 기대

400년을 사는 그린란드 상어와 4000년을 사는 흑산호, 이론적으로 노화하지 않는 것으로 알려진 해파리처럼 장수 해양생물의 생명력을 활용해 인간의 노화를 되돌리는 ‘역노화’ 기술 개발이 본격화된다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 제주바이오연구센터 박건후 박사 연구팀이 해양생물의 노화 저항성을 활용한 역노화 해양소재 개발 연구에 착수했다고 6일 밝혔다.

장수 해양생물의 생명력을 활용해 인간의 노화를 되돌리는 ‘역노화’ 기술 개발 연구성과 이미지

이번 연구는 해양수산부의 해양생물 유래 바이오소재 기반 노화 극복 기술개발 사업의 지원을 받아 추진된다. 연구팀은 해양생물에서 기능성 소재를 발굴하고 효능 검증 체계를 구축해 역노화 기술의 실용화를 목표로 하고 있다.

역노화는 노화 속도를 늦추는 항노화 기술을 넘어 이미 노화된 세포를 젊고 건강한 상태로 되돌리는 개념이다. 노화 자체에 개입해 근본적인 개선을 시도하는 차세대 바이오기술로 주목받고 있다.

연구팀은 DNA 복구 능력이 뛰어나고 재생력이 우수한 해양생물의 특성에 주목했다. 극한의 수압과 고염분 환경에서도 살아남는 해양생물의 생리적 특성이 노화 극복 기술 개발의 단서가 될 것으로 기대하고 있다.

수명이 긴 다양한 해양동물들.

예비 연구에서 연어 유래 후보 소재가 세포 수준에서 대표적인 항노화 연구 물질인 메트포르민보다 최대 56% 높은 노화 개선 효과를 보였다. 또 노화된 피부 조직에 적용한 결과 주름은 3.8배, 피부 탄력은 3.6배, 피부 치밀도는 2.9배 개선된 것으로 나타났다. 다만 이번 결과가 세포와 조직 수준에서 확인된 것으로, 사람에게 적용하기 위해서는 동물실험과 안전성 검증 등 후속 연구가 필요하다.

연구팀은 역노화 해양소재 라이브러리를 구축하고 후보 물질의 효능을 신속하게 판별할 수 있는 진단 센서와 ‘역노화 지수(Index)’를 개발할 계획이다. 이를 바탕으로 기능성 화장품과 상처 치료용 창상피복재를 개발하고, 장기적으로는 알츠하이머 치료 후보물질 발굴에도 나설 방침이다.

우리나라 65세 이상 고령인구 및 비중. 한국해양과학기술원 제공

박건후 박사는 “40억년이 넘는 시간을 품은 바다는 생물들이 노화에 적응해 온 거대한 실험실”이라며 “해양 유래 소재의 효능과 안전성을 차례로 검증해 국민 건강수명 연장과 해양바이오 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.

한편 우리나라는 OECD 회원국 중 고령화 속도가 가장 빠른 국가 중 하나로, 2024년 기준 기대수명은 83.7세지만 건강수명은 65.5세에 그쳐 약 18년을 질병과 노화로 보내는 것으로 분석된다. 치매 환자도 올해 100만 명을 넘어설 것으로 전망돼 노화 극복 기술에 대한 관심이 커지고 있다.