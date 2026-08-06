12년 만에 ‘V8’ 도전하는 삼성 라이온즈, 에잇세컨즈와 콜라보레이션 진행

2011∼2014 통합우승 4연패 이후 12년 만에 V8에 도전하는 프로야구 삼성이 삼성물산 패션부문의 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈(8seconds)와 콜라보레이션을 진행한다.

이번 협업은 야구를 즐기고 응원하는 팬들에게 라이프스타일을 아우르는 새로운 경험과 차별화된 브랜드 가치를 제공하기 위해 기획됐다. 이번 콜라보레이션의 콘셉트는 '무한한 우승과 가능성'이다. "8번의 우승을 넘어 무한의 우승으로 향하다"라는 슬로건 아래 무한의 승리를 기원하는 협업 컬렉션 20여 종을 선보이며, 다양한 온∙오프라인 프로모션과 고객 참여 이벤트도 함께 진행할 예정이다.

콜라보레이션 컬렉션은 대구 삼성 라이온즈 파크 팀스토어에서 8일과 9일 이틀간 판매되며, 8일부터 에잇세컨즈 명동점/롯데월드몰점/홍대입구역점/코엑스점/대구 동성로본점 등 주요 매장 12개 점과 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 만날 수 있다. 또한 8월 한 달간 열리는 대구 홈 경기에서는 이닝 간 '8초 무한 응원 챌린지' 이벤트도 함께 진행될 예정이다.