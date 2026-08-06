‘대구 스마트리스닝’ 7일부터 새 서비스

대구 시민을 위한 온라인 영어학습 서비스인 ‘대구 스마트리스닝’이 전면 새단장을 마치고 한층 강화된 영어학습 서비스를 7일부터 선보인다.

6일 대구시에 따르면 대구 스마트리스닝은 한국교육방송공사(EBS) 영어학습 콘텐츠를 기반으로 한 온라인 플랫폼으로, 대구시민이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다. PC와 모바일을 모두 지원해 학생은 물론 영어학습이 필요한 시민들이 시간과 장소에 구애받지 않고 학습할 수 있는 것이 특징이다.

‘대구 스마트리스닝’ 실전 학습 캡쳐. 대구시 제공

이번 개편은 기존의 영어 듣기 중심 서비스에서 듣기∙단어∙문법∙인공지능(AI) 회화까지 아우르는 통합 영어학습 플랫폼으로 확대하는 데 초점을 맞췄다. 학습자의 수준과 취약 분야를 고려한 맞춤형 기능을 대폭 강화했다. 듣기 영역은 EBS 프리미엄 콘텐츠를 활용한 학습과 함께 요지∙의도∙이유 등 17가지 유형별 콘텐츠를 통해 취약한 듣기 유형을 집중적으로 보완할 수 있도록 했다.

단어 영역은 수능 필수 어휘부터 주제별 단어까지 카드형 단어장과 매칭형, 불규칙 동사 등 8가지 유형의 문제를 제공해 어휘력을 체계적으로 기를 수 있도록 구성했다. 틀린 문제는 오답노트를 통해 반복 복습도 가능하다. 새로 도입한 AI 회화 기능은 AI가 학습자의 발음을 분석∙평가하고 점수를 제공해 실생활 중심의 자연스러운 영어 회화 능력 향상을 지원한다.

문법 콘텐츠도 한층 강화했다. 기초부터 심화까지 단계별 콘텐츠를 제공해 영어 문법을 체계적으로 익히고 실전 활용 능력을 높일 수 있도록 했다. 이 밖에도 학습 상황을 한눈에 알 수 있는 학습허브와 학습 리포트, 1대1 문의 기능 등 사용자 편의 기능도 함께 개선했다.

시 관계자는 “이번 새단장은 단순히 기능을 추가하는 데 그치지 않고 학습자가 스스로 학습하고 성장할 수 있는 환경을 만드는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 AI 기반 학습 콘텐츠와 다양한 서비스를 지속적으로 확대해 시민들의 영어학습을 적극 지원하겠다”고 말했다.