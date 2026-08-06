국힘 '육사쿠데타 3번' 李대통령에 "생도들 예비 쿠데타세력 몰아"

정동영 '조선' 발언 놓고도 십자포화…"혼선 일으킬 발언 삼가라"

국민의힘은 6일 이재명 대통령이 "대한민국에서 군사 쿠데타를 무려 세 번이나 한 중심이 육군사관학교"라고 언급하며 국방부에 육·해·공 사관학교 통합을 주문한 데 대해 "국군통수권자 자격이 없다"며 비판했다.



장동혁 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "역대급 망언"이라며 "그동안 합동성 강화다, 융합형 인재다 그러더니 결국 대통령 입에서 나온 말이 '사관학교를 통합하면 쿠데타 가능성도 줄어들 것'이라는 것"이라고 지적했다.

국회 국방위원회 야당 간사인 국민의힘 임종득 의원(왼쪽 두번째)이 6일 국회 소통관에서 전날 이재명 대통령의 '육군사관학교 출신의 쿠데타' 발언과 관련해 사관학교 통합의 추진 배경, 기대 효과 등이 명확하지 않다며 비판하고 있다. 왼쪽부터 국방위원인 국민의힘 한기호 의원, 임 간사, 국방위원인 같은 당 성일종 의원.



김재원 최고위원도 "육사가 쿠데타의 본산인지는 몰라도, 쿠데타를 막으려면 육군사관학교와 해사, 공사를 통합할 것이 아니고 군대를 해산하는 게 맞을 것"이라며 "그런 정도의 정신 상태를 가지고 이 나라 국군통수권자를 하고 있으니 이 나라의 국방이 심히 걱정스럽다"고 꼬집었다.



국민의힘 소속 국회 국방위원원인 한기호·성일종·강선영·임종득·유영하·유용원 의원은 국회에서 기자회견을 열어 공세에 가세했다.



이들은 "장교 양성체계는 군의 미래 전투력과 국가안보를 결정하는 백년대계"라며 "이미 역사적·법적 책임이 정리된 과거의 사건을 미래 장교 양성체계 변경의 명분으로 삼을 수는 없다"고 강조했다.



육군 중장 출신인 한 의원은 취재진에 "(이 대통령 발언은) 지금 생도와 예비 생도들에게 쿠데타 예비세력이라 말하는 것과 똑같다"고 했다.



5선 윤상현 의원은 페이스북에서 "과거의 사례를 이유로 국가를 위해 헌신하는 육사와 육사 출신 장교들까지 문책의 대상으로 삼는 것이라면 이는 현대 법치주의가 지켜온 원칙을 흔드는 연좌제를 연상시키는 집단책임론"이라고 지적했다.



초선 김재섭 의원은 "쿠데타의 진범은 학교가 아니라 '하나회' 등 사조직이었다"면서 "사조직을 경계해야 한다면 '이재명 7인회'나 '성남라인'을 자처하며 공공연하게 대통령의 눈과 귀를 가리고 국정을 주무르고 있는 사람들부터 정리하라"고 요구했다.



유승민 전 의원 역시 SNS에 "과연 육사라는 학교 때문에 쿠데타가 일어난 것이냐. 그런 논리라면 윤석열 대통령이 졸업한 서울대 법대도 없애고 충암고도 없애야 하는 것 아니냐"며 "단순무식한 생각으로 육해공 사관학교를 통폐합한다면, 이 대통령은 국군통수권자의 자격이 없다"고 언급했다.



야권은 정동영 통일부 장관이 전날 청와대 업무보고에서 북한을 '주적'이라 규정하는 것은 부적절하며 북측이 원하는 호칭인 '조선민주주의인민공화국'을 써야 한다고 한 것에 대해서도 십자포화를 퍼부었다.



탈북민 출신의 박충권 의원은 페이스북 글에서 "이 대통령은 즉각 파면으로 답하라"면서 "정 장관 존재 자체가 대한민국 안보에 큰 위협"이라고 했다.



국회 외교통일위원인 무소속 한동훈 의원도 SNS에 "대한민국 통일부 장관으로서 저런 잘못된 주장을 공개적으로 하면 국민들이 불안해하고 국제사회는 대한민국의 안보관에 큰 변화가 생긴 것으로 오해하게 된다"면서 "정 장관은 국민과 국제사회에 혼선과 불안을 일으키는 언행을 삼가야 한다"고 썼다.

<연합>