‘현직 경찰 음주 도주’ 파문… 경찰, 대구청∙수성서 등 전격 압수수색

현직 경찰관의 음주운전 뺑소니 사건을 수사 중인 경찰이 피의자의 소속 부서와 사건을 초기에 처리한 관할 경찰서 등을 압수수색했다.

6일 대구 동부경찰서에 따르면 경찰은 전날 대구경찰청 경비경호계와 수성경찰서 교통조사계, 수성경찰서 고산지구대 등 3곳에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다.

현직 경찰관의 음주운전 뺑소니 사건을 수사 중인 경찰이 피의자의 소속 부서와 사건을 초기에 처리한 관할 경찰서 등을 압수수색했다. 뉴스1

압수수색 대상에는 사고를 낸 A경사의 소속 부서와 사건 신고를 접수하고 초동 조치와 수사를 담당한 부서가 포함됐다. 경찰은 확보한 자료를 토대로 사고 발생 이후 사건 처리 과정이 적절했는지와 내부 보고∙지휘 과정에서 위법하거나 부당한 행위가 있었는지를 확인할 방침이다.

A경사는 지난달 9일 술을 마신 상태에서 아내 명의의 차량을 운전하다 대구 수성구 만촌동의 한 주택가 골목에 주차된 차량을 들이받은 뒤 현장을 이탈한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A경사의 사고 전후 동선과 음주 경위, 사고 이후 조치 등을 조사하고 있다. 압수물 분석을 통해 사건 처리 과정에서 은폐나 축소 시도가 있었는지도 들여다볼 예정이다.