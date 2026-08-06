오세훈 “용산어린이정원 주택공급 절대 안 돼… 녹지 유지 의무”

오세훈 서울시장이 용산어린이정원 일대 주택공급에 반대하는 입장을 표명했다.
6일 오전 서울시청에서 열린 부동산 주택정책 토론회에서 “용산어린이정원 일대 주택공급은 절대 있을 수 없는 일”이라며 “인구 1000만명 도시 서울에서 녹지 면적을 최대한 유지하는 것은 반드시 지켜내야 할 의무”라고 밝혔다.
이어 “국토부는 (관련 보도에) 검토한 적 없다고 했지만 불안감을 느끼고 있다”며 “정부가 공급책을 내놓을 때 서울시와 논의를 선행하지 않았다”고 전했다.
그러면서 “아마 (공급계획) 발표 직전에 통지만 하지 않을까 불안하다”고 덧붙였다.
앞서 최근 정부가 용산어린이정원을 중심으로 한 주택공급 가능성을 검토하는 것으로 전해졌다. 용산어린이정원은 미군으로부터 반환받은 용산기지 부지 가운에 일부를 2023년부터 임시 개방해, 한국토지주택공사가 용산어린이정원으로 조성해 운영 및 관리를 맡고 있다.
정부가 주택공급 확대 방안을 준비하는 상황에서 지난달 정부가 어린이정원 일대 제한보호구역을 해제하면서 여기 주택을 공급할 수도 있겠다는 예상이 나온다.